Afrique de l'Ouest: Collecte de données sur les violences domestiques - L'expertise de l'ONG CPDEFM reconnue par ONU FEMMES Côte d'Ivoire

L'ONU FEMMES Côte d'Ivoire a décerné une Attestation de bonne exécution de projet de collecte de données sur les violences domestiques et de bonne gestion des fonds alloués à l'ONG CPDEFM dans le cadre dudit projet.

Cette étude inédite, réalisée dans six (6) localités les plus populaires du District d'Abidjan : Anyama, Abobo, Yopougon, Attécoubé, Koumassi et Treichville a permis de quantifier la typologie des violences (psychologique, physique, émotionnelle, sexuelle économique et administrative) que subissent majoritairement les femmes dans les ménages ainsi que leur taux de prévalence en période de confinement.

Pour avoir bien exécuté ledit projet, Madame Antonia N'GABALA-SODONON, Représentante Résidente d'ONU FEMMES en Côte d'Ivoire, a délivré, une Attestation de bonne exécution de projet de collecte de données sur les violences domestiques et de bonne gestion des fonds alloués à l'Organisation dans le cadre dudit projet.

L'Organisation des Citoyennes pour la Promotion et Défense des Droits des Enfants, Femmes et Minorités (CPDEFM) est une ONG spécialisée dans la Collecte de données sur les violences faites aux femmes et aux filles (VFF/VBG). Après avoir réalisé la toute première enquête sur les violences conjugales à Abidjan en 2019, elle a, en 2020, avec l'appui financier d'ONU FEMMES Côte d'Ivoire, réalisé une enquête quantitative sur les violences domestiques en lien avec la Covid-19 sur un échantillon de 6 000 personnes.

Cette année 2022, CPDEFM compte ainsi poursuivre dans cette dynamique avec un programme innovant en la matière en Côte d'Ivoire. Programme sur la collecte de données statistiques qui verra bientôt le jour.