Cote d'Ivoire: Renforcement de la compétitivité des régions - L'Agence Côte d'Ivoire PME accompagne la création de richesse par le secteur privé

Le Programme National de Développement PND 2021-2025 et le programme " Côte d'Ivoire Solidaire " mettent l'accent sur la croissance inclusive à travers des pôles régionaux compétitifs. Cette vision influence la stratégie de proximité et de maillage territorial de l'Agence CIPME dans son déploiement en régions.

Ainsi, en 2022, l'Agence Côte d'Ivoire PME va accompagner 300 promoteurs dont 80 PME, 120 porteurs d'idée de projets et 100 Organisations de Producteurs Agricoles de la région du Bélier. Cette initiative de l'Agence, financée par la Banque Africaine de Développement, s'inscrit dans le soutien à la mise en œuvre de la composante " Appui au développement du secteur privé " du Projet du Pôle Agro-Industriel dans la Région du Bélier (2PAI-Belier).

Ce projet vise à apporter un appui technique et managérial aux acteurs des filières cibles (riz, mais, manioc, légumes, porc et poisson) pour promouvoir une industrie agro-alimentaire locale en vue de contribuer à la création de valeur, d'emplois décents et de croissance dans les villes de Yamoussoukro, Attiégouakro, Toumodi, Didiévi, Djékanou et Tiébissou.

Depuis son opérationnalisation en 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME travaille à renforcer sa présence en région afin de soutenir le développement économique à l'intérieur du pays. Et ce, conformément à la politique de croissance inclusive prônée par le Chef de l'Etat, dans son Programme " Côte d'Ivoire Solidaire 2030 ".

Entre 2020 et 2021, 1 475 PME à San Pedro et 530 PME à Bouaké ont été accompagnées grâce au Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS). Ce projet financé par la Banque Mondiale a permis à l'Agence Côte d'Ivoire PME d'ouvrir deux Bureaux de Développement Economique Régionaux, BDER à San Pedro et Bouaké. Par ailleurs, en 2022, l'Agence CI PME va accompagner le Développement des chaines de valeurs des filières manioc, riz, banane, mais et légumes de la Région de l'Indénie-Djuablin (PDC-ID) pour le renforcement des capacités des acteurs du secteur privé agricoles dans l'Est du pays.

Il est aussi important de signaler que dans le cadre du Projet d'Appui à la Structuration des Entreprenants (PASE) financé par la GIZ qui permet de formaliser les acteurs de l'informel, à la date du 1er Février 2022, ce sont 19 005 acteurs informels qui ont été formalisés dont environ 15 000 pour l'intérieur du pays (Yamoussoukro, Bouaké, Boundiali, Korhogo, San-Pedro, Soubré, Meagui, Aboisso, Dabou, etc).

Les Bureaux de Développement Economique Régionaux (BDER) sont conçus par l'Agence CI PME pour être des catalyseurs de l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial régional dynamique en coordination avec les faitières et organisations locales.

L'Agence Côte d'Ivoire PME est l'Agence Nationale de Promotion des PME. Elle assure un accompagnement technique aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et aux startups. Elle centralise les actions à mettre en œuvre pour couvrir les besoins de l'écosystème existant, en privilégiant les chaines de valeur prioritaires, notamment l'agroalimentaire.