Afrique: CAN 2021 - " Le football n'est pas une guerre ", Carlos Queiroz tacle sévèrement Samuel Eto'o

Selon Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Egypte, la vraie guerre est de protéger ceux qui meurent aux portes des stades.

Samuel Eto'o a tenu un discours motivateur aux Lions Indomptable qui doivent affronter l'Égypte. Ce jeudi, le Cameroun rencontre l'Egypte en demi-finale de la CAN 2021. Cette rencontre devrait tenir toutes ses promesses. En effet, s'adressant aux joueurs camerounais et qualifiant ce match de "guerre", Samuel Eto'o, président de la Fécafoot, invite les Lions Indomptables à tout donner pour réaliser le rêve des Camerounais, à savoir gagner une 6e CAN.

"Avec la même mentalité, préparez-vous parce que ce sera la guerre ! La guerre les gars ! C'est comme ça qu'on devrait aborder ce match ! La guerre ! Vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion pour voir cette lumière... Impossible les gars", a lancé l'ancien du FC Barcelone.

Un discours que n'a particulièrement pas apprécié Carlos Queiroz. En effet, le sortie d'Eto'o, notamment en comparant le match à une guerre, n'a nullement plu au sélectionneur des Pharaons qui a répliqué mardi.

" C'est un commentaire malheureux et un très mauvais message au peuple camerounais. Je pense qu'il a oublié que des Camerounais sont morts au stade il y a plusieurs jours, et donc faire cette déclaration de guerre avant un match montre qu'il n'a rien appris de son passage dans le football professionnel. C'était un commentaire très, très malheureux, car le football n'est pas une guerre, c'est une fête, de la joie et du bonheur. Nous allons répondre à la guerre par le football, nous allons répondre au football par la joie. Nous sommes ici pour faire plaisir aux gens, pas pour les faire mourir, mais pour leur donner du plaisir et de la joie ", a-t-il indiqué.

Le choc est lancé. Cameroun contre Égypte, c'est ce jeudi à partir de 19h GMT au stade d'Olembe.