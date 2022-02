Afrique: " Je peux parler et tout le monde écoute " Aristide Bancé (manager) à propos de sa relation avec les joueurs

L'ancien international burkinabé Aristide Bancé s'est confié à RFI au sujet de sa relation avec les joueurs de la sélection.

Nommé en aout 2021 en tant que manager de l'équipe nationale du Burkina Faso, Aristide Bancé visiblement n'éprouve aucune difficulté dans son nouveau rôle. L'ex attaquant des Etalons avec au compteur 55 sélections pour 19 buts et 4 Coupes d'Afrique des Nations avait pour mission, d'assurer l'interface entre les joueurs et l'administration.

A en croire les propos de ce dernier, il n'y a pas de soucis entre les joueurs (anciens comme nouveaux) et lui. Selon Bancé, il y a une bonne attente et tout se passe très bien au sein de l'équipe burkinabé.

" Tout baigne ! C'est facile. J'ai joué avec Hervé Koffi, Steeve Yago, Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, Cyrille Bayala, j'ai aussi joué avec certains de la jeune génération... Ils me connaissent, je connais tout le monde. Ils savent qui je suis. Pour moi et pour eux, c'est un plus. On échange beaucoup, on partage nos expériences. On se parle très facilement. On met l'ambiance ensemble comme si j'étais un joueur. Mais quand il faut être sérieux, quand il faut dire les vérités, je peux parler et tout le monde écoute. Quand on peut s'amuser, on le fait comme si on était des collègues. Ainsi, c'est facile pour les joueurs de se confier à moi, parce que nous sommes amis. Je ne suis pas un dirigeant avec lequel il y aurait une barrière, non. Je ne suis pas sur le terrain avec eux, mais juste à côté, en tant que grand frère ", a-t-il déclaré.

En rappel, le Burkina Faso joue en demi-finale de la CAN 2021 le Sénégal sous le coup de 19h GMT au stade Ahmadou Ahidjo.