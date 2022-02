Gabon: Pierre Emerick Aubameyang s'entraîne déjà avec le FC Barcelone.

L'attaquant Gabonais de 32 ans,Pierre Emerick Aubameyang, a passé avec succès sa visite médicale en Catalogne. Le nouveau numéro 9 catalane sera officiellement présenté en fin de semaine.

Le FC Barcelone, l'ancien attaquant d'Arsenal y tenait et c'est un gros compromis salarial qu'a consenti Aubameyang qui réduit son salaire et est libéré gratuitement par les Gunners qui économise près 30 millions d'euros puisqu'aucune indemnité de transfert ne sera versé à l'ex capitaine d'Arsenal.

Le serial buteur gabonais était devenu indésirable à Arsenal. Mike Arteta, lasse d'indisciplines, se passait des services du joueur depuis le 06 décembre dernier. Déchu capitaine, la porte de sortie semblait imminente pour l'ancien Stéphanois. Le FC Barcelone lui offre donc une occasion de se relever et de se relancer après des statistiques en baisse et une CAN non-disputée pour écarts disciplinaires et lésions cardiaques observées, a t-on appris. Ainsi, après accords et négociations, c'est donc en agent libre que la Panthère gabonaise rejoint le FC Barcelone pour une durée de 18 mois et met fin à son aventure londonienne ( 92 buts en 163 matchs ).

Pierre Emerick, c'est Paris Saint Germain, Dortmund et rejoint le meilleur Club de sa carrière aux côtés d'Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Le buteur gabonais est une bonne affaire pour les Catalans qui cherchaient à renforcer leur attaque et voulaient un nouveau buteur en cette fin de Mercato hivernal. Et surtout une économie de salaire pour l'équipe qui traîne une dette faramineuse de 1,3 milliards d'euros.

Le nouvel attaquant catalan qui s'entraîne déjà avec ses nouveaux coéquipiers, signe le début d'une aventure qui se veut brillante.