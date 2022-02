Afrique: CAN | Demi-finale - Burkina Faso-Sénégal (20h00) - Duel inédit entre Etalons et Lions

Deux sélections au palmarès vierge vont donc en découdre pour une place en finale de Coupe d'Afrique des nations.

Le Sénégal et le Burkina Faso vont croiser le fer ce soir (20h00) au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé pour une demi-finale inédite et qui s'annonce forcément indécise. C'est la première fois que Lions de la Teranga et Etalons s'affrontent dans une phase finale du tournoi continental.

Cette opposition de style entre deux équipes qui n'ont jamais touché le graal dans l'histoire de la CAN est attendue par les fans des deux formations, sachant que le jeu en vaut la chandelle, soit tout simplement inscrire son nom au palmarès de la reine des compétitions continentales. Après leurs passages aux demi-finales de cette 33e édition de la CAN, le Sénégal et le Burkina Faso sont sur le point de jouer leur quatrième demi-finale de la CAN.

Depuis 1957 jusqu'à 2019, chacune des deux sélections a disputé trois matches de demi-finale. Ainsi, le Sénégal a joué ses demies respectivement en 1990, 2002 et 2019 avant de se qualifier de nouveau en 2021. Même cheminement pour les Etalons qui ont joué leurs demies respectivement en 1998, 2013 et 2017 avant d'arracher leur billet pour le dernier carré de l'édition actuelle.

Cette fois ou jamais ?

Aujourd'hui donc, l'enjeu est double, car aucune des deux équipes n'a jamais remporté la CAN. Poulidor de la CAN, deux fois finalistes, les Lions de la Teranga ont déchanté contre le Cameroun en 2002 aux tirs au but et face aux Fennecs en 2019 (1-0). Plus tôt aussi, en 1990, ils ont encore rongé leur frein en demies contre l'Algérie (1-2). Le Burkina Faso, à son tour, a atteint l'apothéose en 2013, s'avouant vaincu contre les Flying Eagle du Nigeria. Enfin, volet dernier carré, les Etalons sont sortis à deux reprises à ce stade, contre les Pharaons d'Egypte, respectivement en 1998 (0-2) et en 2017 (aux tirs au but). Il est donc temps pour ces deux valeurs sûres du continent de rompre la malédiction des tours avancés et d'atteindre la postérité.