Burkina Faso: Mystères psychiques et spirituels - Comment éviter de s'attirer la malchance

document

*Enseignement 132

Ne laissez personne vous voler votre liberté spirituelle. Car, la spiritualité ne s'impose pas. Elle se vit et elle doit être vécue librement, sinon elle ne produit pas ses effets. Elle ne produira que des névroses.

*Enseignement 133

Dieu ne favorise que ceux qui ont de la connaissance. Les autres-là c'est du vent pour LUI, bien que de temps en temps, Il intervient à leur niveau par d'hypothétiques miracles.

Si vous n'avez pas appris l'électricité par exemple, même si vous priez à tout rompre, vous ne pourrez pas concurrencer un électricien. De la même manière, si vous n'êtes pas analysé, vous ne pourrez pas sereinement faire face à n'importe quelle attaque mystique.

Par conséquent, si vous comptez sur du miracle pour vous en sortir dans la vie, vous risquez d'être le dernier de votre famille.

*Enseignement 134

En haute spiritualité, le haut du corps représente l'Astral supérieur fait de prières, de réflexions, de pensées, de respiration, de vision, d'écoute, de lumière et le bas du corps, l'Astral inférieur fait de bas instincts, d'excréments et d'urines qui sont autant de déchets. C'est ce qui fait par exemple que pour éviter les pires désagréments de la vie, il faille porter ses chemises, robes, tee-shirts, boubous, vestes, etc., en commençant par le bras droit. Et se chausser ou alors porter son pantalon, sa culotte, son slip, etc., en commençant par le pied gauche. Violer ces principes hautement importants, c'est mourir pauvre et dans la désolation.

*Enseignement 135

Ne vous chaussez jamais en commençant par le pied droit car cela attire la malchance, les chaussures servant à marcher sur le sol, donc sur la crasse et beaucoup d'autres choses malsaines. Par contre, pour mettre vos lacets, vous devez absolument commencer par le pied droit.

*Enseignement 136

Vous devez absolument porter vos chemises, vestes, robes, boubous, tee-shirts ou tout autre habit, en introduisant en premier, la main droite dans la manche droite. Si vous avez pour habitude de commencer à porter vos habits avec le bras gauche, ne soyez pas surpris d'être très malchanceux financièrement. Vous devez alors rapidement revenir à la bonne formule, sinon vous finirez très pauvre.

*Enseignement 137

Vraiment, le Seigneur Jésus a chaud avec les Africains quoi. Des partisans du moindre effort. Continuez seulement de confier tout à Jésus et couchez-vous ventre en l'air. Vous verrez ce que demain vous réserve. Jésus lui-même ne confiait pas son boulot de charpentier à Dieu et dormir ventre en l'air. Dieu a horreur des fainéants, sachez-le !

*J'ai toujours dit que Dieu est un mathématicien qui ne fait jamais d'erreur. Il est très rationnel. Ce sont les incompétents et les inachevés mentaux qui sont dans des optiques ridicules.

*Enseignement 139

Savez-vous que les normes de connexion des cellules nerveuses sont les mêmes que celles qui organisent et répartissent les portes du ciel, c'est-à-dire les étoiles ? De la même façon que les étoiles font communiquer les univers entre eux, les points synaptiques du cerveau sont les portes de communication de nos énergies vitales avec celles de l'univers qui nous entoure. De la sorte, celui qui connaît les règles d'après lesquelles sont organisés les cieux, connaît également les lois qui sont la réponse de la terre, et en dégage donc celles des êtres qui y vivent. En vérité, je vous le dis, ces points de jonction synaptiques sont répartis comme les étoiles. C'est pourquoi toute personne qui parvient à obtenir certaines prières ou encore certaines formules qui électrifient les cellules nerveuses, donc la pensée humaine, devient automatiquement le maître de son destin. Vous y arriverez si vous le voulez bien, Cecrabiens et Cecrab-iennes. Certains d'entre vous y sont déjà. Il n'y a donc pas de temps à perdre !

*La vérité est scientifique et non négociable. Et lorsqu'elle vous saisit, vous ne pouvez plus reculer

*En tout lieu, Dieu a placé de grands esprits à des périodes bien déterminées, pour illuminer le monde. Vous devez absolument les suivre de bout en bout lorsque vous avez la chance de croiser leur chemin.

*Enseignement 142

Lorsque j'étais jeune garçon au lycée, j'avais pour habitude de fréquenter des gens beaucoup plus âgés que moi parce que je trouvais les jeunes de mon âge assez superficiels. L'un d'eux qui était mon aîné de plus de 10 ans, enseignait déjà dans une prestigieuse université appelée aujourd'hui 2IE. Chaque année, cette école qui forme des ingénieurs, avait coutume d'organiser un bal de fin d'année, lors duquel les professeurs demandaient aux étudiants de raconter des histoires drôles ayant trait à leurs parcours scientifiques. Ces séances d'histoires drôles étaient très prisées.

Cette année-là, mon ami professeur m'invita à leur bal. J'étais très jeune à l'époque. Il me parla longuement du jeu organisé par l'école. Je me suis alors dit qu'avec les lectures et les recoupements que j'avais l'habitude de faire, je pouvais faire sensation et surprendre pourquoi pas tous ces brillants professeurs que comptait cette prestigieuse école. C'est alors que pendant les séances, je levai ma main pour me faire enregistrer. Mon ami était stupéfait. Il me demanda de me raviser. Mais me connaissant, il savait très bien qu'il n'y pouvait rien lorsque je suis déterminé.

Soudain, mon tour arriva. Je me déplaçai lentement mais sûrement vers le micro. Les gens, surpris de mon très jeune âge, se regardèrent entre eux parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant que je pouvais être étudiant. En effet, je ne l'étais pas encore, mais je voulais néanmoins prouver que l'intelligence n'a rien à voir avec l'intellectualité, encore moins avec l'âge. J'avais déjà pris l'habitude de lire d'énormes traités de philosophie, de mathématique, de physique, etc. Et c'est dans l'un de ces traités que j'ai partiellement puisé l'histoire anecdotique que je comptais servir à l'auguste assemblée présente. Je ne me souvenais plus exactement de tous les termes employés dans cette mythique histoire, mais je l'avais parfaitement comprise. J'ai donc décidé de la compléter sur place avec d'autres termes scientifiques pour que mon récit puisse parfaitement coïncider avec l'idée de l'histoire originale.

J'étais donc tout seul devant cette foule immense composée d'intellectuels de haut niveau prêts à écouter et à décrypter ce que j'allais raconter comme histoire. Alors, je ne tardai pas à la leur servir.

C'est l'histoire d'un accident de circulation qui s'est produit entre un mathématicien et un philosophe. L'historique de l'accident était tellement alambiqué qu'il finit par atterrir devant un juge d'instruction. Pour bien comprendre cette affaire, le juge demanda au philosophe de raconter à sa manière le déroulement de ce fameux accident.

Le philosophe commença en ces termes : " Ce ventripotent coiffé d'un sombrero avec un air ostracaire et d'une verbosité otologique me convergea par derrière. Lorsque je me retournai, il se termina cet accident. Voilà monsieur le juge ce qui entraîna cette peccadille. " Le mathématicien enchaîna que : " nous semblions rouler sur deux droites sécantes dont le point d'intersection était un panneau de stop. Brusquement, dans un changement de repère, nous nous trouvions parallèles lorsque sa roue arrière décrivit un angle de 90 degrés et se projeta orthogonalement vers moi. Son sinus était différent de son cosinus. Si nous considérons le théorème de Pythagore et les équations d'onde de Schrödinger, sa tangente était différente de sa cotangente. Voilà, monsieur le juge, la résolution graphique de cette fonction."

Ce fût l'apothéose cette nuit-là dans cette école. J'ai même été ovationné. Cette histoire est restée gravée dans bien des mémoires à telle enseigne que jusqu'aujourd'hui, plusieurs me la redemandent. C'est pour eux et pour vous, famille CECRAB, que je la réédite ici.

Question : Cecrabiens et Cecrabiennes, qui, selon vous, a su convaincre le juge ? Réfléchissez et répondez-moi !

Economiste

Parapsychologue-expert

Directeur du cabinet CECRAB