Burkina Faso: Intoxications alimentaires - Quelques règles diététiques à suivre

L'intoxication alimentaire est une infection digestive qui se manifeste après l'ingestion d'aliments ou de boissons contenant des virus, bactéries, parasites ou métaux lourds. Si un aliment est mal cuit ou mal conservé, cela peut aussi réserver quelques surprises. Et quand les bactéries s'invitent dans l'assiette, les conséquences peuvent être bien embêtantes ! En plus, les amis ou collègues qui ont partagé le repas peuvent potentiellement tous se retrouver malades.

Au menu : fatigue, maux de tête, crampes abdominales, diarrhée, nausées, vomissements. Alors, si vous ne vous sentez pas très bien après un repas, sachez que vous êtes bon pour quelques jours d'inconfort. Bref, c'est désagréable et contraignant, même si ça passe vite. En général, l'intoxication alimentaire est bénigne. Mais si vous ne vous sentez pas mieux rapidement ou que vos symptômes vous inquiètent, consultez un médecin. En effet, il existe parfois des complications.

Voici quelques règles diététiques d'hygiène pour limiter les risques.

Se laver les mains

Avant et pendant la préparation des repas, lavez-vous bien les mains avec du savon. A défaut, utilisez une lingette, un gel ou une solution antibactérienne. Ce lavage doit avoir lieu après avoir manipulé des aliments crus (viandes et légumes) et après toute opération contaminante (après avoir été aux toilettes, après avoir changé un bébé, après avoir caressé un animal, après avoir manipulé de la terre ou touché des objets souillés par de la terre, etc.).

Exit la cuisine en cas de gastro

Evitez de préparer les repas ou ceux de votre entourage en cas de gastro-entérite. Faites-vous remplacer ou soyez très vigilant sur le lavage des mains. Privilégiez des aliments nécessitant peu de préparation.

Conserver les préparations au frigo

Ne conservez pas les aliments que vous avez préparés plus de 2 heures à température ambiante avant réfrigération.

Nettoyer son frigo

Si des aliments se répandent dans le réfrigérateur, nettoyez-le immédiatement avec un détergent. Prévoyez un nettoyage complet de votre réfrigérateur aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois.

Vérifier la température de son frigo

Maintenez la température de la zone la plus froide de votre réfrigérateur entre 0 et + 4°C. Vérifiez également l'étanchéité de ses portes.

Utiliser une planche à découper pour chaque aliment

Une planche pour la viande et les poissons crus, une autre pour les produits cuits et les légumes propres. Une fois les aliments cuits, ne réutilisez pas les plats et les ustensiles employés pour les transporter crus.

Consommer rapidement les produits préparés "prêts à manger"

Pour la conservation des produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries à base de crème ou aliments "très périssables" non préemballés, sur lesquels ne figure pas de date limite de consommation, une durée inférieure à trois jours est fréquemment recommandée.

Manger la viande hachée bien cuite

Pour se protéger des agents pathogènes, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées ne doivent consommer la viande hachée que bien cuite à cœur. La cuisson "saignant" d'un steak haché n'est pas suffisante pour assurer une protection en cas de contamination par un pathogène.

Le cru pas pour tout le monde

La consommation de viande ou de poisson et de produits laitiers au lait cru (à l'exception des fromages à pâte cuite pressée comme le gruyère ou le comté) est fortement déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées.

Une congélation pendant sept jours est une méthode efficace pour détruire les parasites des poissons. Vérifiez cependant sur l'étiquette si les produits vendus frais sont issus d'une décongélation afin d'éviter une recongélation.

Les biberons au frais

Les repas et les biberons de lait des nourrissons nécessitent une attention particulière : ne les conservez pas plus de 48 heures à + 4°C.

Motivé comme jamais pour prendre un repas en ville, vous voilà dans un petit restaurant avec une assiette dont vous ne savez pas encore qu'elle va vous rendre vraiment malade à cause de la présence d'agents pathogènes dans une nourriture bien contaminée. Peu de temps après, vous ressentez les effets : crampes, nausées, vomissements et regrets ! En plus de bien boire pour réhydrater votre corps, Voici quelques remèdes pour atténuer les symptômes.

Le gingembre pour stopper les nausées

Que ce soit en cas de diarrhée ou de vomissement, le gingembre frais est le roi des remèdes ! Alors, profitez de ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires pour soulager votre intoxication alimentaire. Vous pouvez par exemple en grignoter quelques tranches une à deux fois par jour. Ceci dit, il est plus agréable de le consommer dans une infusion douce. Ici, on en fera bouillir une cuillerée à café dans 200 ml d'eau. Puis complétez avec une touche de miel pour adoucir le goût et détendre votre estomac. Cet antifongique et antibactérien que l'on a tous dans les placards ne doit pas être négligé.

De l'ail pour supprimer tous les microbes

Dès que l'on a le moindre problème et que l'on cherche un remède, l'ail est toujours de la partie. En effet, son pouvoir antifongique, antiviral et antibactérien le rend clairement indispensable. Pour profiter de tous ses bienfaits, on le consomme plus régulièrement jusqu'à la guérison de l'infection. Ainsi, on ne se gêne pas pour l'inviter dans tous les plats ou le boire en jus... et tant pis pour ceux à qui votre haleine ne plaira pas ! Par ailleurs, vous pouvez masser deux ou trois fois de l'huile végétale d'ail sur la région de l'estomac. Cela apaisera encore plus cette zone.

Les bananes

Elles apportent de l'équilibre à la flore intestinale et permettent d'y avoir de bonnes bactéries pour avoir un estomac d'acier pour prévenir les problèmes digestifs ainsi que les intoxications. C'est grâce à leur magnésium, leur potassium et leurs prébiotiques qu'elles sont si épatantes face aux infections et problèmes en tous genres.

Mixez trois bananes jusqu'à ce que ce soit lisse puis ajoutez 250 ml de lait de votre choix. Mélangez et buvez.

Les graines de cumin

Grâce à leur teneur en calcium, en fer, en flavonoïdes et en magnésium, elles ont de nombreuses propriétés médicinales, notamment pour les problèmes de digestion (ballonnements, gaz, crampes, nausées... ). Elles ont un effet positif sur la digestion et le transit intestinal et sont tout indiquées dans le cas présent.

Mettez-en une cuillerée à café dans 250 ml d'eau et faites bouillir le tout. Ajoutez une pincée de sel ainsi qu'une cuillerée à café de coriandre préalablement hachée. Prenez ce remède.

Du citron pour guérir plus rapidement

Rapide, il lutte sans pitié contre les bactéries responsables de l'intoxication alimentaire. Son secret, c'est qu'il renferme des composants qui le rendent particulièrement anti-inflammatoire, antiviral et antibactérien ! Si vous voulez vous soulager au plus vite, cela peut valoir la peine d'en boire une cuillerée à café deux ou trois fois par jour. Et pour rendre le remède plus facile à avaler, pensez à ajouter une pincée de sucre.

Le vinaigre de cidre pour mettre les bactéries K.-O.

Vos muqueuses digestives irritées en sont tout bonnement folles. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là ! En effet, il permet aussi de réduire à néant, les bactéries qui vous rendent malades... le tout en régulant votre transit et en prenant soin de votre flore intestinale. Cela le rend aussi redoutable qu'incontournable en cas d'intoxication alimentaire. En plus, on a juste besoin de boire avant chaque repas un breuvage à base de 250 ml d'eau tiède et deux cuillerées à soupe de vinaigre !

L'argile blanche pour préserver l'hydratation du corps

Malheureusement, le corps perd beaucoup d'eau lorsque l'on souffre d'intoxication alimentaire. Les diarrhées et autres vomissements lui permettent d'évacuer toutes les toxines. Ainsi, il est important de beaucoup boire dans la journée, pour pallier les effets fâcheux de l'affection. A l'instar de l'argile verte qui soulage les diarrhées, la blanche peut aussi servir à la même chose. Mais en plus, la blanche peut aider la muqueuse digestive à cicatriser. Ici, il faudra juste en ajouter une cuilerée à café rase dans un verre d'eau. Cela aidera votre organisme à moins perdre de l'eau. Répétez deux à trois fois par jour.

Ne choisissez que les meilleures infusions !

Encore une fois, il faut vraiment veiller à garder le corps bien hydraté. Mais on peut, en plus, s'aider de plantes pour soulager l'intoxication alimentaire et les symptômes associés ! L'infusion de menthe est un classique pour calmer les troubles digestifs, notamment les crampes digestives. Néanmoins, on peut obtenir des effets plus ciblés contre l'infection et les inflammations liées en s'essayant au thé au thym. Si vous vous sentez barbouillé, vous pouvez faire infuser de l'anis. Le basilic est aussi une excellente plante contre les douleurs et l'infection ! Vous pouvez en mâcher quelques feuilles dans la journée ou en boire le jus avec un peu de miel. Certains en ajoutent aussi à quelques cuillerées à soupe de yaourt, un peu de sel de mer et de poivre. Pas très bon, mais il faut ce qu'il faut !

