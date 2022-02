Madagascar: Football / Fosa Juniors - Radokely élu meilleur joueur du mois

Une source de motivation supplémentaire pour ses joueurs, le club des Fosa Juniors a procédé depuis ce nouvel an à l'élection du meilleur joueur du mois. Rado Mbolasoa Andrianinosy alias Radokely est le premier à avoir remporté ce titre de distinction individuelle pour ce mois de janvier.

Engagé, travailleur infatigable et toujours souriant, il l'est. " Radokely est un exemple dans son comportement sur et en dehors du terrain. Il fait partie de ceux qui ont assuré au tout début de notre saison ", annonce le club. Pour le compte de la septième journée du championnat Orange Pro League, le champion du Boeny, en tête du classement provisoire, sera accueilli par Jet Kintana ce dimanche à Vontovorona.

Ainsi, la CFEM a pris la précaution en raison du cyclone Batsirai qui pourrait d'ailleurs bouleverser le calendrier à la fin de cette semaine. " En raison des conditions météorologiques qui risquent de se dégrader sur la côte Est de Madagascar, il a été décidé que le match N°52 de la septième journée entre AS Fanalamanga et Cosfa à Toamasina, serait reporté pour le 13 mars 2022.

En lieu, nous procéderons directement au match N°86, dans lequel Cosfa reçoit l'AS Fanalamanga. Cette rencontre se tiendra au Complexe de la CNaPS à Vontovorona ce dimanche 6 février 2022 à 11h30, et comptera pour le match N°86 de la compétition. En d'autres termes, il a été convenu entre les clubs et la CFEM que les matchs aller et retour entre ces deux équipes seront inversés ", a-t-elle communiqué.