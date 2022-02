Madagascar: Communauté Khoja - Au chevet des sinistrés dans le fokontany d'Imamba

La communauté Khoja n'est pas indifférente face à la grande difficulté à laquelle est confrontée la population, surtout dans les bas-quartiers en raison des fortes intempéries de ces derniers temps.

Elle était au chevet des 1 295 sinistrés dans le fokontany d'Imamba, sur la route de Tsarasaotra. Cette communauté a ainsi distribué à chacun un seau de 15 litres, 2 boîtes de conserve de tomate, des vêtements, 1 couverture, 1 paire de masques, 1 tente, du sel, des bougies et du savon de toilette et de ménage. Les femmes enceintes et les femmes ayant un nouveau-né, ont reçu chacune, en complément 1 boîte de lait concentré de 1kg. " La communauté Khoja a décidé de soutenir les sinistrés dans ce quartier étant donné que leur localité a été complètement inondée suite aux fortes intempéries.

Ces couches les plus démunies deviennent de plus en plus vulnérables alors qu'elles étaient déjà affectées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Depuis l'apparition de la Covid, nous les avons toujours soutenus. Tout récemment, près de 1 000 personnes sinistrées ont bénéficié du même don à Alasora. Environ 633 sinistrés localisés à Andraharo, derrière Sodim, faisaient également partie des bénéficiaires ", selon les explications d'un représentant de cette communauté Khoja.