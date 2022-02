Madagascar: Province de Mahajanga - Une plateforme réunissant ses natifs voit le jour

Un nouveau né dans le paysage des organisations de la société civile malgache. Les natifs de la province de Mahajanga veulent être des acteurs majeurs de son développement.

Apolitique. C'est ce qui a été mis en avant lors de la déclaration officielle de la mise en place de la plateforme des natifs de la province de Mahajanga samedi dernier. "Une structure qui réunit toutes les filles et tous les fils de cette province allant de Melaky en passant par la Boeny, Betsiboka et Sofia et qui se veut être exempte de toute coloration et de velléité politique dans le dessein de soutenir telle ou telles factions comme véhiculée par certaines personnes " a-t-on fait savoir.

"Unis par l'amour de leur province et la solidarité", les membres de la plateforme nouvellement constituée pensent que la structure qui les réunit devrait "constituer un passage obligé pour les idées, les projets et les programmes de développement" de leur province. Union de toutes les forces vives issus de tous les horizons, secteurs d'activités et de différents domaines, la plateforme incarne la volonté de solidarité et d'entraide entre les membres. Ces derniers "sont guidés par la volonté et la soif de développement de Mahajanga et de Madagascar" note Daudet Rakotoarivelo, membre du comité organisateur de la mise en place de la plateforme.

Concernés. Avec ses membres allant d'anciens ministres, d'anciens parlementaires aux opérateurs économiques ou encore aux étudiants, la plateforme des natifs de la province de Mahajanga se veut d'être une force de proposition dans le processus de développement du pays, en général, et de la province de Mahajanga, en particulier. Des défis majeurs se dressent ainsi face aux membres du comité qui pilotent la structure. Celui du maintien de la cohésion et d'un fort sens du leadership qui répondent aux exigences des objectifs en constitueraient quelques exemples. Faisant du "Firaisan-kina" son "repère", cette plateforme se veut être la manifestation d'un important changement de mentalité chez ses membres. Celui d'être "fier (de) et d'affirmer son origine, d'être Malgache et d'être de la province de Mahajanga".