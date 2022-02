Maroc: L'USFP et le SPD œuvrent en commun pour le réchauffement des relations diplomatiques entre Rabat et Berlin

L' USFP et le Parti social-démocrate allemand (SPD) œuvrent pour le réchauffement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Allemagne. Preuve en est le message de félicitations adressé par le SPD au Parti de la Rose, à l'occasion de la tenue de son XIe Congrès.

Dans ce message, les dirigeants du SPD s'estiment heureux de l'invitation adressée par le président fédéral à S.M le Roi pour effectuer une visite d'Etat officielle en Allemagne et espèrent que Rabat et Berlin pourront bientôt mettre de côté leurs différends diplomatiques. A ce propos, ladite lettre du SPD a indiqué que l'un des défis auxquels sont confrontés les deux pays consiste à garantir la paix et la coopération entre les pays, à transformer les voisins en partenaires tout en précisant que le dialogue demeure la clé de la compréhension mutuelle.

En outre, les dirigeants du SPD s'estiment reconnaissants et fiers, en tant que sociaux-démocrates, de leur partenariat avec l'USFP, que ce soit au sein de l'Alliance progressiste ou par le biais de la coopération avec la Fondation Friedrich Ebert au Maroc. Et ils se sentent heureux de renforcer les liens entre les deux partis et d'approfondir les échanges sur les défis communs.

Un message identique à celui du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, adressé il y a quelques mois aux présidents du Parti social-démocrate allemand (SPD), Mme Saskia Esken et M. Norbert Walter-Borjans, à l'occasion de la victoire historique du SPD aux élections fédérales. Dans cette lettre, Driss Lachguar a espéré que le changement à la tête du gouvernement allemand donnerait un nouvel élan aux relations entre les deux pays afin de renforcer la paix et la démocratie dans la région MENA.

Un réchauffement des relations souhaité également par des officiels allemands qui estiment qu'il est dans l'intérêt des deux pays de renouer avec leurs bonnes relations, a rapporté le DW en relayant une déclaration d'un haut diplomate du ministère fédéral des Affaires étrangères. En effet, le Royaume est considéré par l'Allemagne et l'Union européenne comme un " partenaire clé ", en Afrique du Nord vu les vastes reformes lancées et le rôle important joué par Rabat dans la stabilité et le développement durable de la région. Pour Berlin, le Maroc est considéré comme un pays qui peut être un moteur à bien des égards pour toute la région de l'Afrique du Nord.

Les Européens espèrent, de leur côté, une coopération économique, comme c'est le cas dans le secteur des énergies renouvelables où le Maroc est plus en avance par rapport aux autres pays de la région. Rabat est également impliqué dans le processus visant à instaurer la paix en Libye.

A rappeler que le SPD est issu de l'ADAV (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein), créé en 1863, et du SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei), fondé en 1869, qui se réunirent en 1875 pour former le SAP (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands) qui prit le nom de SPD en 1890. C'est donc le parti le plus ancien en Allemagne. Tout d'abord parti ouvrier socialiste, le SPD est devenu en République fédérale un "parti populaire de gauche" proche des syndicats. Le SPD aspire à un fort Etat social attaché à son objectif de justice sociale. "Parti populaire" signifie que le SPD ne veut pas défendre les intérêts d'un groupe particulier mais est ouvert à toutes les générations et à tous les groupes de la société. Le SPD gouverne depuis 2013 comme partenaire junior d'une Grande coalition (l'appellation donnée en Allemagne à la coalition des deux grands partis CDU/CSU et SPD).