Madagascar: Palais de Mahazoarivo - Journée des Sous-Officiers dans un esprit de solidarité

Le DirCab militaire et le SGG se sont vus offrir chacun une oie comme il est de tradition.

" La solidarité est la base de la mission des militaires ". C'est ce qu'a rappelé hier le Directeur du Cabinet militaire de la Primature, le général Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo lors de la célébration de la Journée des Sous-Officiers au Palais de Mahazoarivo. A l'occasion de cette " fête militaire ", il a représenté le Premier ministre Christian Ntsay avec le Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), Indriamanga Miadantsata Rakotoarisoa.

Institution. Le DirCab militaire a aussi fait remarquer que " les sous-officiers servent d'interface, de courroie de transmission entre le commandement et l'exécution ". Il n'a pas non plus manqué de mettre en relief le " rôle important des sous-officiers dans la défense de la patrie et surtout dans la protection des Institutions qui est assurée par le Bataillon de Sécurité de la Primature (BSP) ".

Valeurs. Pour sa part, le SGG a sensibilisé les sous-officiers sur les valeurs militaires qui accordent une place prépondérante à la fraternité et à l'unité dans l'accomplissement du devoir envers le peuple et la patrie. La célébration de la Journée des Sous-Officiers d'hier a été notamment marquée par un cross matinal et une opération de nettoyage au Palais de Mahazoarivo.