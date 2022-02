Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Projection de nouveaux films au programme de Janvier-février

A la Journée porte ouverte, inscrite dans le programme des activités de la Halle de la Gombe de Kinshasa, les amoureux du cinéma de la capitale congolaise de la République Démocratique du Congo viennent nombreux passer leurs moments de détente en famille ou entre amis dans la grande salle de cinéma de l'Institut français.

La Halle de la Gombe via son programme du mois de janvier et février 2022 a déjà mis à la disposition de kinoises et kinois de la capitale de nouveaux films leur permettant de mieux se divertir.

"C'est avec plaisir que nous venons passer nos moments ici à l'Institut français Parce que pour nous, nous pensons que c'est le lieu idéal où nous pouvons nous détendre en toute sécurité. Ce moment est plus agréable quand ça tombe souvent le week-end et surtout pour nous qui travaillons, et qui avons très peu de temps libre. Ce lieu nous permets d'oublier les stress que nous impose le milieu professionnel", a indiqué un parent, sous couvert d'anonymat.

Pour la plupart de kinoises et kinois la Halle de la Gombe est le meilleur endroit auquel ils peuvent venir se défouler de manière responsable sans s'inquiéter d'être dérangés.

De plus, un autre citoyen pense que l'Institut français de la Gombe n'est pas seulement un cadre idéal pour l'exposition de films, puisque l'on y trouve plusieurs activités, suscitant également l'intérêt du public.

"Je connais la Halle de la Gombe depuis Lubumbashi, à l'époque où j'étais étudiant en première année de graduat. Aujourd'hui, après avoir fini mon deuxième siècle, je suis venu à Kinshasa depuis le mois de décembre dernier, à la recherche d'un emploi. Dans l'entre-temps, je profite de tous les programmes que l'Institut français a mis à la disposition de son public. A part l'exposition des films, j'ai déjà eu à participer à plusieurs festivals de danse, aux ateliers de cinéma et plusieurs autres spectacles ", a indiqué un ancien étudiant de l'Université de Lubumbashi.

Il sied de signaler que l'Institut français de la Gombe est l'un des cadres d'excellence en République Démocratique du Congo qui présente plusieurs activités, entre autres, des concours de ballet (danse), des expositions de films, de grands ateliers de cinémas, des conférences, etc.