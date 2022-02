Congo-Kinshasa: Echec des réformes et du redressement - Lushima Djunga Wembadio avance des chiffres et démystifie les ingénieurs civils de la SNEL !

Esprit critique. Démarche scientifique. Ambition managériale affichée. Lushima Djunga Wembadio relance la guerre des chiffres et réclame le poste de Directeur Général de SNEL.

Selon lui, les chiffres parlant mieux que les verbes, il évoque, ici, le Miracle Tshisekedi Tshilombo et démontre, en même temps, les raisons de l'échec des réformes ayant été à la base du rêve jamais réalisé, celui du redressement, pourtant, salutaire de la Société Nationale d'Electricité, SNEL. Il revient, de manière pédagogique, comme pour être plus illustratif, sur l'échec des réformes des entreprises publiques, telles qu'initiées le 7 juillet 2008.

Plus loin, dans ce qu'il appelle, lui-même, "Pétition Constitutionnelle", Florent Délice Lushima Djunga Wembadio surnommé, depuis des temps immémoriaux, "Ya Tshitshi" de la SNEL, rappelle la parabole des talents mieux inscrite dans les saintes écritures, comme pour livrer sa grille de lecture sur l'activité fondamentale de toute entreprise physique ou morale.

Il stigmatise, en outre, la tâche la plus difficile à réaliser et rappelle sa déclaration inédite du 16 février 1999 adressée aux cadres de la SNEL.

Dans la même perspective, il insiste sur des pertes techniques et des pertes non-techniques de la Société dont il démontre, du reste, la mauvaise gestion.

Il dit avoir dénombré, lui, 65 erreurs chiffrées commises en son temps par des experts canadiens dans l'élaboration de leurs bilans énergétiques sous l'ère Eric Mbala pour les années 2014, 2015 & 2016.

Il est temps...

Mais, cette fois-ci, Lushima Djunga Wembadio, tout en dévoilant l'essentiel de son parcours, publie des chiffres démystifiant qui, selon lui, démontrent les limites des capacités des Ingénieurs civils pour la gestion de la SNEL et présente sa propre candidature au poste de Directeur Général de la SNEL.

Déclaration de foi

"Je connais la SNEL SA et la SNEL SA me connait, je suis le produit fini de la SNEL SA. Né des parents pauvres et illettrés, j'ai toujours considéré la SNEL SA comme mon père et ma mère parce qu'elle m'a tout donné en commençant par le crédit qui m'avait permis d'organiser mon mariage en 1976. J'ai toujours rêvé de la grandeur, de la prospérité et de la puissance de la SNEL SA. Ce rêve habite en moi et me poursuit partout. Je vis avec lui, je dors avec lui, je me lève avec lui, je me lave avec lui, je mange avec lui, je travaille avec lui, etc.

Aucun Ingénieur Civil ne sera capable de contredire les chiffres présentés dans mon tableau de bord en apportant les chiffres contraires et de permettre à la SNEL SA de réaliser le chiffre d'affaires de 1,500 milliard USD sans l'implication de LUSHIMA DJUNGA WEMBADIO, auteur des "Points de Perception ", du " Projet CVS et ASIC " et co-auteur de la mise en œuvre de la " RENTE " en faveur des agents retraités de la Société. J'affirme sans exagération que les Ingénieurs Civils de la SNEL SA sont excellents dans leur domaine d'engineering, mais médiocres dans le domaine de la gestion de la Société d'électricité. Je suis prêt à les démystifier au cours d'un débat en présence de véritables experts en gestion des Sociétés d'électricité maitrisant les pertes techniques et pertes non techniques.

A l'au-delà où ils se trouvent, mes parents doivent être fiers d'avoir donné à notre Nation un cadre d'exception que l'on ne ramasse pas à la pelle, capable de redresser la SNEL SA en arrêtant sa descente aux enfers et la détérioration des niveaux des pertes techniques et pertes non techniques de la Société qui ont atteint le pire niveau mondial sous la mauvaise gouvernance des Ingénieurs Civils.

Il est criminel de vendre 12.762 GWH pour le chiffre d'affaires médiocre de 736,04 millions USD et les recettes médiocres de 621,64 millions USD en 2020. Sans les recettes de 434,82 millions USD générées par 53 clients HT, la SNEL SA serait déjà tombée en faillite et placée dans l'incapacité de fonctionner", déclare-t-il, dans cette même Pétition Constitutionnelle".