Congo-Kinshasa: L'arrivée imminente du nouvel Ambassadeur Italien confirmée

La République d'Italie a annoncé l'arrivée de son nouvel Ambassadeur en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par la chargée d'affaires de l'embrassade d'Italie, lors de son tête-à-tête avec le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula le lundi 31 janvier 2022.

Près d'une année après l'assassinat de Luca Atanasio, l'Italie annonce pour bientôt l'arrivée de son nouveau représentant en RDC. Dans leurs échanges, le VPM des affaires étrangères et la chargée d'affaires de l'embrassade d'Italie, sont revenus sur l'évolution du dossier de l'assassinat de Luca Atanasio à l'Est de la RD-Congo.

A cet effet, la police nationale congolaise a fait une annonce le 19 janvier dernier, dans laquelle elle confirmait avoir mis la main sur des individus soupçonnés avoir participé à cet assassinat. Et d'ajouter que, le principal tireur est malgré cela toujours en fuite. En cette même date, la PNC a annoncé avoir mis aux arrêts dans l'est du pays, des auteurs présumés de l'attaque dans laquelle l'ambassadeur italien Luca Attanasio a été tué le 22 février 2021 à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Pour rappel, Luca Atanasio était assassiné avec son garde du corps, un militaire italien, ainsi qu'un chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial. Dans l'entretemps, les autorités congolaises pointent du doigt les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), une milice rwandaise d'être responsables de ce meurtre. L'attaque a eu lieu sur un tronçon routier entre Goma et le parc des Virunga au Nord-Kivu. Cet endroit est connu pour être une chapelle de groupes armés dont les rebelles rwandais des FDLR, les milices Maï-Maï ou encore les bandes criminelles qui vivent des enlèvements.

Que de bonnes relations bilatérales entre la RDC et les Etats-Unis

Le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis a été au centre des échanges lundi, entre le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula et la sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions de l'Afrique Centrale à Kinshasa, Amy Holman. La sous-secrétaire d'État a dit être dans la capitale congolaise pour la matérialisation des contacts entre les Présidents Joe Biden et Félix Antoine Tshisekedi. Elle a également, donné les assurances à Christophe Lutundula quant à l'accompagnement des USA au nouveau mandat du Président Félix Antoine Tshisekedi à la CEEAC.

Le Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden s'est entretenu avec son homologue Félix Tshisekedi, Président en exercice de l'Union africaine (UA), le samedi 30 octobre 2021 à Rome (Italie) en marge du Sommet de G20. Les deux personnalités avaient échangé sur l'engagement commun des États-Unis et de l'UA à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de COVID-19.

Ils avaient également discuté du récent accord facilité par les États-Unis entre Moderna et l'UA pour mettre à disposition de l'UA jusqu'à 110 millions de doses de vaccin sur une base accélérée. Cela s'ajoute aux 63 millions de doses de vaccin que les États-Unis ont déjà expédiées à l'UA, avec plus de doses données par les États-Unis livrées chaque semaine.

Outre la question liée à la protection de la forêt tropicale du bassin du Congo qui a été évoquée, Joe Biden avait salué les efforts du Président Tshisekedi pour promouvoir la transparence, lutter contre la corruption et respecter les droits humains dans la manière dont la RDC gère ses vastes ressources naturelles. Félix Tshisekedi et son homologue américain avaient aussi échangé sur les efforts du Président en exercice de l'UA de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique sans oublier la nécessité de résoudre la crise en Éthiopie et de rétablir le gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan.