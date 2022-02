Madagascar: IVe arrondissement - Tinoka Roberto au chevet des sinistrés

Habitant du IVe arrondissement, Tinoka Roberto, ministre des Transports et de la Météorologie n'est pas resté indifférent face à l'appel sur l'entraide aux sinistrés victimes de la montée des eaux et des éboulements.

Hier, il a fait le déplacement au Kianjan'ny Kanto à Mahamasina en compagnie du gouverneur de la région d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka et du député du IVe arrondissement, Paul Bert Rahasimanana dit Rossy. Ils ont apporté des aides et des dons aux sinistrés dudit arrondissement selon les recommandations du président de la République, Andry Rajoelina. Ils étaient des centaines de sinistrés issus de 33 fokontany du IVe arrondissement à bénéficier de ces aides et dons et aussi pour faire face au nouveau cyclone qui se profile. 50 sacs de riz, 2 sacs de sucre, 10 cartons d'huile, 50 paquets de bougies et 5 sacs d'haricot sec ont été distribués à des centaines de famille. Lors de sa prise de parole, le ministre a insisté sur la nécessité de l'entraide en ces temps difficiles.

Comme actuellement, le cyclone Batsirai menace la Grande île, Tinoka Roberto, ministre de la Météorologie a expliqué que nous entrons dans un " phénomène météorologique extrême " et qu'aucun pays n'est épargné. " Les cyclones sont devenus de plus en plus intenses et provoquent des dégâts considérables, comme ce fut le cas, il y a quelques semaines suite au passage d'Ana ", a souligné Tinoka Roberto. Et face à Batsirai, le ministre lance un appel à la population pour rester vigilant et attentif aux recommandations et consignes des autorités compétentes. " Certains propagent de fausses nouvelles sur la météo. Seule la direction générale de la météorologie est habilitée à publier des informations sur les cyclones ", conclut le ministre.