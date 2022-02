Madagascar: Nations Unies - La nouvelle Directrice générale de l'UNICEF prend ses fonctions

Catherine Russell a pris hier ses fonctions de Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à New York, devenant ainsi la quatrième femme à diriger l'organisation depuis sa création il y a 75 ans. " C'est un honneur et un privilège de rejoindre l'UNICEF et de contribuer à diriger son action remarquable en faveur des enfants à un moment aussi crucial ", a-t-elle déclaré.

" À l'heure où des millions d'enfants dans le monde subissent encore les effets de la pandémie de Covid et d'autres crises, l'UNICEF mène la mobilisation en faveur de la protection de leurs droits et de leur avenir. J'ai hâte de m'atteler à la tâche ", renchérit-elle.

Fonctions. De 2020 à 2022, Russell a exercé au sein de l'administration américaine les fonctions d'assistante du Président et de directrice du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche. Elle a précédemment été, de 2013 à 2017, ambassadrice itinérante pour les questions mondiales relatives aux femmes au sein du Département d'État américain. À ce poste, elle a intégré les questions relatives aux femmes dans tous les aspects de la politique étrangère des États-Unis, représenté ces derniers dans plus de 45 pays et collaboré avec des gouvernements étrangers, des organisations multilatérales et la société civile. Russell est titulaire d'une licence en philosophie du Boston College, obtenue avec félicitations du jury, et d'un Doctorat de la Faculté de droit de la George Washington University.