Congo-Kinshasa: L'UE lance le dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les autorités

Le forum Intergénérationnel a été lancé le mardi 1er février à Kinshasa par l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaigner.

Ce forum a pour objectif de mettre en place un cadre de dialogue permanent entre les jeunes congolais et les autorités nationales. Il a été initié par le comité national de la Charte de la jeunesse de l'Union africaine et de la présidence de la République.

Pour Jean-Marc Châtaigner, dit veiller à ce que tous les jeunes soient intégrés à tous les niveaux et dans tous les domaines pour bâtir une société plus forte, plus démocratique, plus pacifique et plus légitime :

" Nous considérons que la jeunesse est un partenaire essentiel, qui a des capacités d'invention et d'innovation. Nous croyons qu'il faut investir dans la jeunesse et œuvrer avec elle, par elle et pour elle, afin de bâtir des sociétés plus fortes, plus légitimes, plus pacifiques, plus démocratiques, dans lesquelles, les droits humains et l'Etat de droit sont respectés. Nous devons veiller à ce que tous jeunes soient véritablement intégrés à tous les niveaux de la société ".

Ce diplomate ajoute que l'UE est prête à travailler avec des jeunes qui sont impliqués dans la recherche de la paix.

"L'Union européenne a l'ambition d'œuvrer avec vous en vue de développer une citoyenneté mondiale active et de répondre aux défis mondiaux. Nous soutenons l'inclusion des jeunes, et notamment, particulièrement l'inclusion, l'insertion des jeunes femmes et des jeunes filles et leur participation à toutes les initiatives visant à prévenir les conflits, ainsi qu'à instaurer et pérenniser la paix. ", a renchéri Jean-Marc Châtaigner.

Le dialogue intergénérationnel met face-à-face les délégués de plusieurs structures de jeunes de la RDC et de quelques pays d'Afrique, tels que le Sénégal et le Tchad, ainsi que les acteurs politiques et sociaux du pays.