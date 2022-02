Ile Maurice: Recount 19 | Irfan Rahman - "Pa mwa kinn fer kont zordi. Dimann Returning Officer"

Lors d'une conférence de presse, hier, Irfan Rahman n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Il a posé lui-même certaines questions auxquelles il a répondu. Et a promis de faire face à la presse après les pétitions électorales.

Pour le commissaire électoral, le processus de recomptage s'est bien passé et a redoré le blason de la commission électorale. Concernant l'absence de sceau sur deux bulletins, Irfan Rahman a demandé que la question soit adressée aux Returning Officers.

Parlant de la présence d'un bulletin de la circonscription n°1 au n°19, Irfan Rahman a promis de demander à la police d'enquêter. Il reconnaît que c'est grave et très sérieux. "Cela démontre l'effort d'une ou deux personnes à commettre un acte illégal et malveillant." Et au sujet de la plus grave anomalie, c'est-à-dire des 73 bulletins manquants ? Irfan Rahman ne s'y est pas attardé, se contentant de dire qu'il n'était pas responsable du recomptage d'hier, et que c'était la Master and Registrar. "Pa mwa kinn fer kont zordi. Al dimann returning officer. Mwa monn al pran 40 bwar se la SMF e monn remet sa kouma li ete."

Le commissaire électoral a expliqué que les boîtes contenant les bulletins de vote avaient été transférées au Guard Room de la Special Mobile Force (SMF) en novembre 2019 sous la responsabilité du Returning Officer, Kevin Moorghen. Ces boîtes sont fermées à l'aide de trois cadenas dont chacune des clés est en sa possession, celle du Chairman de l'Electoral Supervisory Commission, Yusuf Aboobakar, et du commandant de la SMF. C'est uniquement sur l'ordre de la Cour suprême que ces boîtes peuvent être déplacées et ouvertes.

L'enquête sur les autres bulletins retrouvés dans la nature en 2019 et 2020, que le même Rahman a référée à la police, n'a rien donné. Irfan Rahman a une réponse imparable à la radio : "Ce n'est pas à moi de m'occuper du travail des policiers."

Ambiance

À Rose-Hill : La proclamation des résultats dans une ambiance "fad fad"

Ni le cyclone Batsirai, ni les averses n'ont empêché les partisans d'Ivan Collendavelloo, leader du Muvman Liberater (ML), de se déplacer à Rose-Hill pour le soutenir devant l'enceinte de l'école Notre Dame des Victoires. Debout sous la varangue des commerces des alentours et se protégeant tant bien que mal d'une pluie intermittente mais forte, une foule timide attendait patiemment la proclamation des résultats. Dans les alentours, aucun signe de banderoles, ni d'oriflammes. À l'exception d'un bananier avec la photo d'Ivan Collendavelloo sur laquelle on pouvait lire : "Muvman Liberater carre carre nou vini."

De leur côté, les policiers mobilisés avaient déjà mis des barrières de sécurité autour du périmètre de l'école pour plus de contrôle. Alors que le décompte tirait presque à sa fin au collège GMD Atchia, à Port-Louis, le nom du gagnant était déjà connu parmi les partisans. Ce qui indiquait que l'arrivée d'Ivan Collendavelloo, qui conservait son siège, était imminente.

C'est peu après 15 heures, que l'Audi Q3 blanche a fait son apparition suivie de deux autres voitures. À peine le Leader du ML a-t-il eu le temps de descendre de la voiture qu'une foule de journalistes s'est dirigée vers lui. Pendant un moment, ni les journalistes ni les partisans n'ont été autorisés dans l'enceinte de l'école. Il faudra patienter de longues minutes avant d'y avoir accès.

Dès que la portière s'est s'ouverte, une petite foule de partisans s'est ruée à l'intérieur pour entendre à nouveau le nom de leur leader, l'élu de la circonscription no 19. Des cris de joies ont alors retenti dans la cour de l'établissement.

Émue, Marie-Chantal ne cache pas sa joie après la confirmation de la victoire de son leader. "Otomatikmen mo bizin soutenir mo leader. Mo bien fier dan no19. Boukou dimounn in gagn travay. Pan get ras, pann get kouler. So laport tou létan ouver pou nou. MMM ti krwar nou enn depo fix me nou pa enn depo fix."

De son côté, Ejaz dit être venu apporter son soutien au leader et au Deputy Speaker, Zahid Nazurally. "Travay la kontinie. Se enn viktwar pou nou. Nou pou kontign manz ar li."

C'est peu avant 16 heures qu'Ivan Collendavelloo a quitté l'école Notre Dame des Victoires entouré de ses partisans, oubliant même les gestes barrières pour l'occasion.

Réactions

Ivan Collendavelloo, leader du ML :

"Le MMM avait accepté la défaite ici même en 2019. C'est Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste (PTr), qui avait fait pression sur le MMM pour faire une pétition électorale contestant mon élection. Le MMM l'a écouté et le PTr a imposé un avocat du PTr. Il est important de le savoir. Ensuite, il y a eu des découvertes troublantes. Des officiers ont fait des erreurs d'arithmétique. J'ai tout de suite dit à mes avocats qu'il ne faut pas qu'il y ait des doutes dans la tête de la population. Le résultat d'aujourd'hui vient de confirmer que j'ai été bien élu.

Ce n'est pas normal qu'il y ait des anomalies aujourd'hui. Le commissaire électoral, la commission électorale et le returning officer doivent assumer. Même si j'accorde les votes qui manquent, issus d'anomalies, à Jenny Adebiro, je serai toujours élu. Nous continuerons comme un gouvernement à travailler ensemble. Je salue le coup de main des membres du MSM. Je salue le Premier ministre avec lequel je viens de parler. Il a été important d'enlever les doutes dans la tête de la population. Je l'avais dit à mes avocats qu'il faut le faire même si l'opposition n'avait pas d'argument solide. Tout cela est une œuvre de Navin Ramgoolam suivi par Paul Bérenger. Je prends note que Jenny Adebiro a dit qu'elle contestera cette élection. Je connais Jenny depuis qu'elle a 15 ans. C'est une personne de grande valeur. Elle doit cesser de suivre des leaders qui vont l'emmener dans un trou."

Paul Bérenger, leader du MMM

"Pas de commentaire à ce stade."

Fazila Daureeawoojeewa, ministre de la Sécurité sociale et colistière d'Ivan Collendavelloo

"J'ai toujours fait confiance à notre système électoral. C'est un exemple de démocratie."

Kavi Ramano, ministre de l'Environnement

"Certains manquements avaient été découverts en cour. En tant que démocrate, Ivan Collendavelloo a joué le jeu tout en respectant le jugement de la cour. S'il y a eu des anomalies aujourd'hui, je pense que chaque institution doit assumer ses responsabilités. Le résultat d'aujourd'hui confirme sa victoire. Cela fait plaisir. Le pays a besoin de sérénité. Je le félicite pour cette victoire."

Zahid Nazurally, membre du ML et Deputy speaker

"Nous sommes satisfaits de cet exercice fait par le 'Master and Registrar'. Je ferai des analyses de toutes les données au cours de la semaine pour d'autres commentaires. C'est une belle victoire. Désormais, il n'y a plus de doute sur son élection."

Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM

"Encore une fois ce résultat démontre qu'il y a eu beaucoup de magouilles, d'irrégularités. (... ) Aujourd'hui, ce résultat vient donner raison à l'opposition que les élections de 2019 organisées par le MSM et ses acolytes sont truquées. Des bulletins n'ont pas d'estampilles. 73 résultats ne sont pas comptabilisés. Kot zot été? (... ) C'est très très grave."

Navin Ramgoolam : "C'est clair qu'on peut parler de fraude électorale"

"Le recomptage d'hier vient confirmer ce que j'ai toujours dit : les dernières élections ont été truquées. Oui on peut parler de fraude électorale. Je me demande même si la proclamation officielle d'hier était légale. Car la loi requiert qu'on fasse un recomptage de TOUS les votes exprimés. Or il y avait 73 bulletins qui manquaient à l'appel. Et un autre qui sortait du numéro 1. Si cela ne relève pas d'un tampering manifeste, qu'est-ce que c'est. Avec nos hommes de loi, on va passer en revue toute la situation et on prendra les mesures qui s'imposent."

Ajay Gunness, leader adjoint du MMM

"Comment se fait-il que 73 bulletins sont manquants alors qu'ils ont quitté la SMF? (... ) Le gouvernement doit venir avec des explications. Dernier eleksion ti mardaye. Nou pou veye ki pli vit posib sa gouvernma la ale. Nous devons pouvoir restaurer la confiance dans le pays. La population a perdu confiance dans l'organisation des élections. Le bureau politique se rencontrera pour analyser ces résultats. Notre panel légal étudiera sur la marche à suivre."

Arvin Boolell : "Jamais on n'a vu ça !"

Arvin Boolell n'en revient pas. Pour lui cela ne s'est jamais vu que 73 bulletins de vote soient portés manquants. Il est convaincu qu'il y a bien eu 'tampering' et non erreur humaine. "La magnitude des anomalies démontre une fraude électorale." Comment cela a pu se produire ? "Je ne veux accuser personne, mais qui nous dit qu'un malveillant ne s'est pas introduit au guard room avec une clé passepartout ! Après l'épisode du T-Square, des bulletins baladeurs, voici maintenant 73 bulletins qui se volatilisent ! "

Selon Avind Boolell, c'est dans la logique des choses qu'en envoyant son rapport à la Cour suprême, la Master and Registrar devrait faire mention de ces très graves anomalies constatées hier.

Toolsyraj Benydin : "Nous sommes heureux"

Il est le seul des rares membres du ML à nous avoir répondu. "Nous sommes heureux qu'Ivan Collendavelloo ait pu confirmer son élection au n°19." Et concernant les 73 bulletins manquants, la présence d'un bulletin du nV1 et l'absence du tampon de la commission électorale sur deux bulletins ? "Cela, c'est à la commission électorale et au commissaire électoral de voir."

Gavin Glover est désolé de l'attitude d'Ivan Collendavelloo

Le leader du Muvman Liberater a déclaré hier que c'est Navin Ramgoolam qui avait imposé au MMM de lancer les pétitions électorales et que c'est d'ailleurs un avocat travailliste qui a représenté le MMM en cour. Ce qui a fait réagir Me Gavin Glover, SC. " Je refuse de m'aligner politiquement sur Ivan Collendavelloo, que je respecte en tant qu'avocat. Et j'espère que c'est réciproque. Si toutefois tel n'est pas le cas, vous m'en trouverez extrêmement désolé."