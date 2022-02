Afrique: CAN 2021 - Edmond Tapsoba, le gaillard d'arrière des Étalons

Déterminant dans le parcours élogieux du Burkina Faso dans cette CAN 2021, Edmond Tapsoba sera l'une des pièces maîtresses des Étalons ce mercredi contre le Sénégal. Le solide défenseur va aider sa sélection à s'offrir sa seconde finale de l'histoire après celle de 2013 perdue face au Nigeria.

Si Bertrand Traoré est irrémédiablement le référent offensif et la caution technique du Burkina Faso, Edmond Tapsoba n'en demeure pas moins le leader défensif. Absent lors du match d'ouverture de cette CAN 2021 face au Cameroun pour avoir été testé positif à la Covid-19, le défenseur de 23 ans a apporté depuis son retour au sein de l'effectif son expertise à la défense.

Le colosse défenseur

Doté d'une puissance physique et athlétique, Edmond Tapsoba annihile la plupart des velléités offensives des adversaires par ses interventions. Du haut de ses 1m90 et 80 kg, il est un roc qui défend toujours en avançant avec son sens d'anticipation. sa science du placement et ses prises de risques apporte une certaine tranquillité et serenité à son comparse de la défense. Pour preuve, son retour au sein du 11 de départ des Étalons coïncide avec une certaine stabilité défensive de l'équipe. Sur les 5 matchs qu'il a disputé, le Burkina Faso n'a encaissé qu'un seul but dans le jeu, et c'était face au Gabon (1-1) en huitième de finale.

Le premier relanceur

L'autre aspect perceptible dans le jeu d'Edmond Tapsoba pour les Étalons, c'est bien évidemment sa qualité de relance. Grâce à sa vitesse gestuelle et sa qualité de pied, le joueur du Bayer Leverkusen apporte de la verticalité à son équipe en délivrant de longue passe diagonale. Il est d'une précision millimétrée s'agissant de ses longues balles et il casse les premiers rideaux défensifs des adversaires. L'ex pensionnaire de Salitas (Burkina Faso) est sans doute l'un des meilleurs défenseurs de cette 33 éme édition de la CAN et ne compte pas s'arrêter aux portes de la finale.