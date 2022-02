Togo: A nouveau sacré, Dr Kodom, en mode Fair-play, renonce à une prochaine nomination

Après son sacre de 2018, Dr Serge Michel Kodom, Président Fondateur de AIMES-AFRIQUE et Promoteur de SOS DOCTEUR TV, est à nouveau monté Samedi dernier sur la plus haute marche du podium de la quatrième édition de Togo Top Impact (TTI), comme Personnalité de l'année 2021 au Togo. Une confirmation diront certains.

L'homme a tenu à dédier son prix à sa famille biologique et surtout " à tous le personnel de AIMES-AFRIQUE et SOS DOCTEUR TV, à tous les médecins et chirurgiens du Togo et des représentations nationales qui travaillent nuit et jour pour soigner des malades dans les milieux ruraux et donner de l'espoir aux patients, à toute la population ".

Il est revenu sur les projets mis en chantier par sa structure AIMES-AFRIQUE. " L'année 2021 comme celle de 2020 a été fortement marquée par le coronavirus. Mes activités ont été chamboulées. Mais nous avons tenu bon et atteindre plusieurs résultats. La chaîne SOS DOCTEUR TV a par ses émissions notamment Sinam Honam Docteur une émission dédiée aux maladies graves mais curables à apporter sa contribution à l'amélioration de la vie des populations les plus vulnérables ", a-t-il révélé avant de faire part de son souhait de ne plus être nominé pour les prochaines éditions. " Je serais aux côtés du comité d'organisation pour apporter ma contribution ", a annoncé Dr Kodom.

Pour rappel, le Togo Top Impact TTI) se veut un créneau pour la promotion de l'excellence et la célébration des femmes et hommes " qui par leurs qualités professionnelles mais aussi humaines, sociales, contribuent de manière exceptionnelle, significative et innovante au rayonnement " du Togo.