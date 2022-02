Mali: "La confiance du peuple dans les militaires qui ont pris le pouvoir est presque totale"

Bamako — "Notre pays traverse une situation politique délicate et compliquée, pour les relations avec les pays voisins et la France, et du point de vue géopolitique ; ce n'est pas facile à comprendre parce que le pouvoir n'a pas été pris démocratiquement mais la confiance du peuple dans les militaires qui ont pris le pouvoir est presque totale. Il est évident que le gouvernement doit veiller à maintenir de bonnes relations avec ses voisins, avec la France et avec la Russie, qui est présente dans le pays, car, à côté du problème de la sécurité, il y a l'énorme problème du développement qui doit reprendre le plus vite possible".

Le Père Edmond Dembele, Secrétaire Général de l'Union des Prêtres du Mali, s'est confié à l'Agence Fides sur la situation générale du pays et la position de l'Eglise. Le Mali traverse une phase de transition après avoir connu deux coups d'État en moins d'un an (août 2020 et mai 2021) et, au milieu de mille difficultés et de la fermeture de ses frontières par la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), qui a également mis en place de nouvelles restrictions commerciales et la rupture des relations diplomatiques, tente de trouver une voie vers une plus grande stabilité.

Le père Edmond Dembele a déclaré : "Le Mali a eu un gouvernement militaire pendant longtemps et beaucoup de choses ont changé au niveau politique, mais aussi en termes de confiance de la part de la population. Les militaires ont pris le pouvoir afin de changer la situation sécuritaire, qui connaît une grave crise depuis 10 ans en raison de la pénétration continue des terroristes djihadistes. Les putschistes considéraient que les actions du gouvernement précédent étaient insuffisantes et voulaient apporter un changement.

La France et les pays de la CEDEAO ne sont pas d'accord, mais force est de constater que les militaires bénéficient de la confiance d'une grande partie de la population. Ils ont demandé de l'aide à la Russie, certains disent aussi à la force mercenaire du groupe Wagner, mais le gouvernement a toujours démenti. En tout cas, la Russie est certainement présente au "Mali".

La CEDEAO appelle le Mali à la restauration immédiate de la démocratie et a indiqué un délai très court pour le retour aux urnes. Les militaires, pour leur part, affirment qu'ils ont besoin de temps pour rétablir la sécurité dans tout le pays avant d'organiser de nouvelles élections.

Le prêtre a ajouté : "Le coup d'État de mai 2021 n'a pas fait couler de sang, mais des mois se sont écoulés et la CEDEAO et la France demandent que des élections soient organisées, comme prévu avant le coup d'État, en février 2022. L'armée répond que c'est impossible car il existe encore de nombreux foyers de violence dans le pays et que des élections crédibles ne peuvent être organisées en présence de djihadistes. Tout d'abord, il y a la sécurité, affirment-ils, puis il faudra relire les textes qui sous-tendent les élections : les règlements antérieurs, selon les militaires au pouvoir, doivent être révisés car les élections précédentes ont toujours été suivies de graves problèmes.

Ces derniers mois, le gouvernement a soumis une consultation à la population et celle-ci s'est exprimée de la manière suivante : les militaires ont six mois pour faire une proposition qui débouchera sur un vote dans cinq ans au plus. L'Union africaine propose 16 mois : "Pour le moment, nous discutons, poursuit le Secrétaire Général, dans l'espoir d'arriver à une certaine date et, entre-temps, d'obtenir une plus grande sécurité.

Le Mali est rempli d'armées étrangères depuis des années (outre la France, on trouve au Mali depuis 2013 des troupes allemandes, belges, danoises, estoniennes, roumaines, grecques, norvégiennes, néerlandaises, portugaises, britanniques, tchèques, espagnoles, suédoises et italiennes, sans oublier la MINUSMA, la mission des Nations unies et les soldats américains déployés par l'US Africom, ndlr. Bien sûr, nous devons comprendre ce que la présence russe au Mali signifiera à l'avenir. Dans l'immédiat, cependant, les gens veulent la paix et la stabilité".

Pays à majorité islamique (80 % de la population), le Mali compte une minorité chrétienne interne d'environ 5 %, principalement des catholiques. Le rôle de l'Église est également reconnu par le nouveau gouvernement et la voie du dialogue est ouverte. Le père Dembele conclut : "La Conférence des Évêques a publié la semaine dernière un message demandant au gouvernement de dialoguer avec les pays voisins. Elle a ensuite demandé aux fidèles de continuer à prier pour la paix et pour les personnes au pouvoir, afin que la population cesse de souffrir de la situation. Les évêques ont toujours appelé au respect de la démocratie. La voie du dialogue avec le nouveau gouvernement n'a jamais été interrompue. Récemment, le Premier ministre s'est rendu dans le diocèse de San pour inaugurer le nouvel hôpital, il n'y a pas de conflit. Mais l'Église fait entendre sa voix évangélique et proclame ses valeurs.