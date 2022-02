Gabon: Barça - Une embarrassante déclaration de Xavi sur Aubameyang refait surface

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de débarquer au football club Barcelone, une ancienne déclaration de Xavier Hernández pourrait ne pas aider.

Libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang va renforcer le secteur offensif des Blaugrana pour au moins six mois. En attendant l'officialisation du transfert par les dirigeants du club espagnol, le Gabonais a d'ores et déjà entamé les entrainements avec ses nouveaux coéquipiers pour parfaire ses automatismes. Ceci dans l'unique but de s'adapter au style de jeu de la bande à Xavier Hernández.

En effet, au moment où il était encore entraineur d'Al Sadd (Qatar), le technicien espagnol avait fait certaines déclarations au sujet de l'incompatibilité de l'attaquant des Panthères au style de jeu du Barça. Selon ce dernier, les caractéristiques d'Aubameyang ne collaient pas avec le jeu typique du Barça.

" Mané et Aubameyang peuvent vous tuer avec des espaces. Mais le Barça a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces. Je pense à des joueurs qui s'adapteraient au Barça et ce n'est pas facile d'en trouver. Samuel Eto'o était parfait et Luis Suarez l'est aussi en ce moment ", a déclaré Xavi en 2020.

Tandis qu'Aubameyang va s'engager avec le Barça, cette ancienne déclaration peut ne pas aider l'ex buteur de Dortmund.