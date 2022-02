Tunisie: La semaine de l'entreprise

Une enveloppe de 7 millions de dinars accordée par Inma Finance à Enda Tamweel

Inma Finance, véhicule de dette privée dédiée aux sociétés tunisiennes, et Enda Tamweel, première institution de micro-finance en Tunisie, ont conclu un accord de financement d'une valeur de 7 millions de dinars, destiné au financement de l'activité des micro-entrepreneurs.

Enda Tamweel accompagne depuis 30 ans l'activité du micro-crédit en Tunisie. Elle est la première institution de micro-finance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau d'agences. Sa couverture large du territoire et sa forte implantation dans le milieu rural, où l'accès aux services financiers demeure très faible, font d'Enda Tamweel un acteur central de l'inclusion financière et sociale des populations défavorisées et des micro-entrepreneurs. Enda Tamweel opère à travers un réseau de 104 agences couvrant l'ensemble des gouvernorats tunisiens et de 5 guichets mobiles. Depuis sa création, Enda a soutenu près de 900.000 personnes et accordé plus de 3 millions de prêts.

Le soutien d'Inma Finance contribuera au financement de ces micro-entrepreneurs, à la pérennité des TPE et à la création d'emplois dans un contexte marqué par une conjoncture économique défavorable, liée notamment aux répercussions de la crise du coronavirus.

Tunisair : hausse de 25% des revenus du transport

La Bourse de Tunis vient de publier les indicateurs du quatrième trimestre 2021 de l'activité de la compagnie aérienne nationale Tunisair dont les revenus ont enregistré une hausse de 145% par rapport à la même période de 2020 et de 25% sur l'année.

Avec une augmentation significative de son activité de 10%, la compagnie a enregistré une hausse du nombre de passagers, passant de plus de 997.000 de 165% par rapport à la même période de 2020.

Tunisair affiche une légère baisse de la recette moyenne de 1, 5% par rapport au 4e trimestre 2020.

Les indicateurs montrent aussi une amélioration de la productivité des avions, suite à l'augmentation de l'utilisation journalière de la flotte qui a atteint 9,02 heures/jour/avion au 31-12-2021 contre 4,99 à la même période de 2020.

Les dépenses en carburant durant la même période ont augmenté de 290% suite à l'augmentation du prix du baril de plus de 70%. De même, les dépenses relatives aux redevances aéroportuaires et assistance commerciale ont augmenté, suite à la reprise de l'activité.

Tunisair a également connu une augmentation des dépenses en catering de 106% suite à la reprise de la prestation catering en novembre 2021.

Risque de faillite de 130.000 PME

130.000 petites et moyennes entreprises en Tunisie pourraient faire prochainement faillite, selon le secrétaire général de l'Association nationale des petites et moyennes entreprises, Sofiane Gabsi. Ce dernier a rappelé que des dizaines de ces entreprises ont déjà officiellement déposé le bilan, alors que 54 mille autres sont menacées par une banqueroute.

Le manque de fonds et du soutien des pouvoirs publics, surtout après la récession que le pays a connu en raison de la pandémie du covid-19, a causé la faillite de plusieurs d'entre elles, en plus des pressions financières subies par d'autres.

Par ailleurs, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme) enregistre un important déficit financier. Selon le rapport publié par le ministère des Finances sur la situation financière des entreprises publiques, le déficit de la Bfpme, au cours de l'année 2019, s'est élevé à 4,1 MD, contre 1,9 MD au cours de l'année 2018, enregistrant ainsi une baisse de 2,2 MD, soit un taux de 115,8%. La principale raison de cette régression tient à l'augmentation de la valeur du stock d'épargne de 1,2 MD, suite à l'augmentation du pourcentage des créances douteuses à 81,5% à fin 2019 (+4,2% par rapport à la nette baisse des valeurs 2018) contre 0,5 MD durant la période 2018-2019.

Société les Ciments de Bizerte : une augmentation de la production de +2.72%.

Durant ce quatrième trimestre de l'année 2021, l'activité de déchargement des navires de coke de pétrole a connu une augmentation exceptionnelle. Elle a généré des revenus trimestriels de 818.978 dinars HT, et ce, suite aux déchargements de six (06) navires de 68.248 tonnes avec un cumul total de l'année 2021 de 478.515 tonnes de coke de pétrole (35 navires déchargées) d'une valeur de 5.742.180 dinars HT contre 5.456.854 dinars HT pour l'année 2020, dégageant un écart positif de 285 326DT soit 5.23%) par rapport l'année 2020 .

Jusqu'au 31/12/2021, la production du clinker a atteint 710.070 tonnes, soit une augmentation de 46.579 tonnes par rapport à l'année 2020, ce qui représente une évolution de +7.02%.

La production du ciment de la société Les Ciments de Bizerte jusqu'au 31/12/2021 a été de 673.079 tonnes, cette production a augmenté de 17.829 tonnes par rapport à l'année 2020, qui a été 663.491 soit une augmentation de +2.72%.

Le chiffre d'affaires local de la société a connu une augmentation remarquable de +4.98% comparé à l'année 2020 passant de 105.382.581 DT à 110.637.895 DT en 2020, soit une augmentation de+ 5.255.314 DT.

Son chiffre d'affaires export a connu aussi une amélioration significative de +256% comparé à la même période 2020 passant de 5.674.648 DT à 20.202.030 DT soit une augmentation de + 14.527.382 DT.

Malgré la crise financière nationale et internationale, causée par la propagation de la pandémie du covid-19, la société arrive à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. La société a pu également payer 22.702.751 DT de ses crédits à moyen terme qui ont diminué pour passer de 160 022 898 DT en 2020 à 137.320.147 DT en 2021. Aussi les crédits de gestion ont baissé de 14.153.381 DT en 2020 à 12 914 014 DT en 2021.

Tunisie Télécom : des investissements additionnels

L'opérateur téléphonique Tunisie Télécom a engagé des investissements importants au niveau de son infrastructure réseau. En effet, TT a investi l'équivalent de 629 millions de dinars au cours des trois dernières années, ce qui lui a permis de lancer le réseau Internet mobile 4G couvrant pas moins de 95% de la population. Ces investissements ont permis à TT de disposer d'une couverture de 94 zones blanches réparties sur une quinzaine de gouvernorats, 164 écoles et 59 centres de santé de base.

Les investissements de l'opérateur se sont multipliés, mobilisant une enveloppe additionnelle de l'ordre de 1,150 MDT, allouée à l'investissement dans le réseau, ainsi que l'innovation technologique couvrant la période de 2022-2025.