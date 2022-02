Tunisie: Success story | La startup Insta Deep - Un succès qui fera des émules

La startup, qui propose des solutions d'intelligence artificielle de type décisionnel, a réussi à taper dans l'œil des grandes entreprises et des géants internationaux, tels que BioNtech et Deutsche Bahn. Qui sait, elle sera, peut- être, la première licorne tunisienne.

La nouvelle, à peine dévoilée, a mis du baume au cœur des Tunisiens. Une éclaircie dans la grisaille. Un accomplissement qui prouve que les Tunisiens ont l'espoir chevillé au corps. Une startup tunisienne a réussi, mardi 25 janvier, à lever 100 millions de dollars (88 millions d'euros) auprès d'un groupe de grands investisseurs, dont notamment le laboratoire allemand BioNTech, Chimera Abu Dhabi, Deutsche Bahn, Digital Ventures et Google. Il s'agit d'un tour de table dirigé par la société d'investissement Alpha Intelligence Capital avec Cdib et qui signe la clôture de la série B pour InstaDeep. InstaDeep est une startup spécialisée dans la deeptech. Basée à Londres, elle a des bureaux, notamment à Tunis, Lagos, Dubaï et Cape Town. Aujourd'hui, elle emploie plus de 176 salariés de différentes nationalités. Son cofondateur Karim Beguir, un ingénieur diplômé de l'école polytechnique France "X", a décidé, en 2014, de tout lâcher et de lancer avec la cofondatrice autodidacte, Zohra Slim, leur jeune pousse, qui, depuis, n'a cessé de grandir.

Des partenariats avec BioNTech et Deutsche Bahn

Etant spécialisée en intelligence artificielle de type décisionnel, InstaDeep a aidé BioNtech à détecter plusieurs variants du sars-Cov-2 qui sont potentiellement dangereux et hautement contagieux, à l'instar d'Omicron. "Le problème avec la pandémie, c'est qu'on a plus de 10 mille variants par semaine. Les experts ne peuvent pas, donc, suivre ce qui se passe en temps réel. C'est là que vous avez besoin de moyens puissants, et l'IA est exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a plus de 300 mille séquences de variants répertoriés dans le monde. On fait apprendre, à des systèmes d'intelligence artificielle, le langage du sras-Cov-2,. Une séquence, on peut la considérer comme une phrase dans la langue du variant et l'IA va comprendre son langage pour décider qu'est-ce qui est transmissible, qu'est-ce qui peut provoquer des phénomènes d'évasion du système immunitaire. Le système est évolutif. C'est-à-dire plus vous avez de données, plus il va apprendre", a déclaré Karim Beguir à Bfmtv. La startup propose également des solutions à BioNTech en matière de design de nouvelles immunothérapies, dans le cadre de la lutte contre le cancer. Déployer l'IA dans le secteur du transport est aussi la vocation d'InstaDeep. La startup collabore également avec des sociétés de transport, telle que Deutsche Bahn, qui est l'entreprise ferroviaire publique allemande, pour l'aider dans la gestion de son parc ferroviaire (plus de 10 mille trains par jour), en planifiant les activités et, surtout, prévenir les perturbations qui peuvent avoir lieu sur une partie du réseau.

Suivre sa passion

Selon son communiqué de presse, Insta Deep utilisera les fonds levés pour faire progresser son infrastructure informatique haute performance optimisée pour l'IA décisionnelle, continue à embaucher des talents d'élite et à accélérer le lancement de produits d'IA dans plusieurs secteurs, notamment la biotechnologie, la logistique, les transports et la fabrication électronique. La société compte étendre sa présence mondiale aux Etats-Unis.

Insta Deep, la success story, qui a commencé avec seulement deux ordinateurs et un fonds de 2 mille dollars, va, à coup sûr, faire des émules dans l'écosystème tunisien et inspirer plusieurs jeunes pousses. Dans un message adressé aux jeunes qui souhaitent lancer leurs propres startup, M.Beguir les exhorte à suivre leurs rêves. Il ajoute : "N'essayez pas d'avoir un but utilitariste, tout de suite, suivez votre passion, faites des choses que vous aimez, dans lesquelles vous êtes compétents et qui peuvent avoir un impact et, puis, le reste suivra".