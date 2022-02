Afrique: Youssef Meddeb signé au CA

Les Clubistes recrutent un jeune latéral gauche.

International olympique, Meddeb, transfuge des Ivoiriens de San Pedro, opte pour le CA après avoir, par le passé, évolué au ST jusqu'à l'été dernier. Une bonne pioche donc pour un CA qui fait signer un jeune latéral gauche. Toujours volet CA, Bilel Ifa a mis le cap sur l'Arabie saoudite, du côté de Abha précisément, et ce, après plus de 16 années passées au Parc A.

EST : six noms ajoutés à la liste africaine

L'Espérance Sportive de Tunis a ajouté six noms à sa liste continentale. Les joueurs en question sont le Marocain Bougrine, Mohamed Ali Ben Hamouda, Kinglsey Eduwo, Hani Amamou, Ghaïth Wahabi et Aziz Abid.

Ça coince pour l'Etoile !

L'Etoile Sportive du Sahel est dans l'embarras. Le club phare du Sahel ne pourrait pas compter sur ses recrues prochainement, en raison de l'interdiction de valider ses emplettes (sanction infligée et non encore levée). Houssem Ben Ali, Nabil Makni, Marwen Saïdi et Jassem Belkilani devraient donc prendre leur mal en patience, quoique...

Firas Chawat reste au CSS

Le comité provisoire du CSS a réussi à convaincre Firas Chawat à poursuivre l'aventure avec les Sfaxiens, du moins jusqu'à la fin de la saison en cours et de, surtout, retirer la plainte déposée auprès de la commission des litiges de la FTF. Pas de résiliation unilatéralement de contrat donc pour Chawat. Par ailleurs, le CSS a coché sept nouveaux noms dans sa liste additive adressée à la CAF. Il s'agit de Ismaïl Diakité, Abderrahmen Traoué, Iyed Belwafi, Nafaâ Lamine, Hussein Ali, Malik Rayah et Mohamed Hichem Naccache.

Achref Krir passe à l'AS Réjiche

L'ASR a recruté le gardien de but Achref Krir. Portier expérimenté, Krir a antérieurement porté les couleurs de l'ESZ, de l'ESM, de l'ESS et du club saoudien d'Al Adala. Rappelons que le recrutement de Krir est intervenu après l'opération subie par le gardien de Lassaâd Hammami (absence de trois mois pour ce dernier).

Tir groupé à l'ES Métlaoui

A son tour, l'ESM a réussi le tour de force d'enrôler trois joueurs en un laps de temps. Il s'agit de Haïthem Mhamdi, Karim Makni et l'ex-portier de l'USM, Hassen Hamzaoui.

Deux renforts à l'OB

Côté Cigognes de Béja, l'ex-gardien cabiste, Ali Frioui, et l'arrière gauche de l'US Tataouine, Yassine Bouabid, ont rallié la ville de Béja pour y achever la saison.

Al Masry : confiance renouvelée en Chaâbani

Mouïne Châabani a rempilé avec l'équipe égyptienne d'Al Masry. L'ex-timonier de l'EST exercera à Al Masry jusqu'en juin 2023. Al Masry est actuellement sur le podium du championnat, dans le rétroviseur d'Al Ahly et d'Ezzamalek.

Blaïli met le cap sur Brest

L'attaquant des Fennecs, Youssef Blaïli, 30 ans, évoluera désormais à Brest. Le club breton espère qu'il sera le digne successeur de Romain Faivre.