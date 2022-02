Tunisie: Enjeu redoutable

Les finances publiques de la Tunisie ne cessent de se dégrader. Elles montrent des signes inquiétants de déséquilibre, ce qui ne manque pas d'impacter négativement le développement économique et social.

Le déficit budgétaire abyssal, en l'occurrence, inspire toujours l'inquiétude, en raison non seulement de son poids démesuré, mais également de sa structure déformée. L'Etat devrait recourir, par conséquent, à d'autres sources de financement, à commencer par l'emprunt, pour pouvoir couvrir des dépenses courantes et d'investissement qui ont déjà perdu du terrain, et par le recours au marché financier intérieur et les banques. En plus du déficit budgétaire, l'Etat peine aussi à contenir le volume de la masse salariale et à gérer efficacement la crise des établissements et entreprises publics.

Les projets de loi de finances successifs étaient censés amorcer, à chaque fois, la promesse de réformes d'une économie exsanguë et dont chacun reconnaît qu'elle a été fortement marquée par les dérives de la gestion des années précédentes. A l'évidence, cet exercice particulièrement difficile est rendu encore plus complexe par une crise sanitaire tout à fait inédite, qui a secoué l'économie mondiale et qui, pour la Tunisie, complique la grave crise dans laquelle est plongée l'économie nationale. On comprend dès lors que les choix restent difficiles à opérer dans l'immédiat pour gérer des équilibres budgétaires fortement tendus.

Quant aux réformes économiques, dont l'urgence est pourtant reconnue par tous les acteurs, elles ne peuvent être engagées que de manière timide, faute de préparation suffisante et surtout pour ménager des équilibres sociaux fragiles à l'extrême. Au-delà donc de la gestion des aléas d'une conjoncture étouffante, l'attention devrait aujourd'hui être tournée vers la remise en ordre du système de financement de la croissance économique.

L'enjeu du financement des déficits budgétaires sans cesse croissants est devenu du coup l'enjeu majeur de la politique économique nationale, un enjeu d'autant plus redoutable que les marges de manœuvre des autorités se resserrent d'année en année. Le financement du déficit budgétaire est une des difficultés majeures auxquelles le gouvernement se trouve confronté à l'occasion de chaque exercice budgétaire. Mais le problème à résoudre devient de plus en plus compliqué non seulement parce que le déficit à combler ne cesse de croître d'année en année, mais aussi parce que les solutions offertes deviennent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre ou de moins en moins efficaces ou praticables.