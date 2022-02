Afrique: Bonne gouvernance en Afrique - Le Fonsti annonce un colloque international à Yamoussoukro

Afin de mieux comprendre les difficultés ainsi que les crises qui résultent des défaillances dans la gouvernance au plan politique, économique et sécuritaire en Afrique, la Côte d'Ivoire entend organiser du 28 au 30 juin 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, un colloque international interdisciplinaire sur la gouvernance.

Cette information a été annoncée par le secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), Dr Sangaré Yaya, au cours d'un point-presse tenu, le mardi 1er février 2022, à Cocody-Angré au siège de ladite structure.

Ce colloque scientifique qui servira de lieu de rencontre et d'échange entre les scientifiques venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, permettra de faire l'état des connaissances sur la gouvernance dans les domaines déclinés dans les différentes thématiques. Notamment dans la gouvernance des peuples et des sociétés ; la gouvernance universitaire et la recherche ; la gouvernance de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et environnementale ; la gouvernance des systèmes de santé ; la gouvernance sécuritaire ; la gouvernance des diversités linguistique, artistique et culturelle.

Les scientifiques seront mobilisés pour aider à la compréhension des difficultés de gouvernance en Afrique. " Pourquoi nous avons des difficultés à nous s'inscrire dans une dynamique de bonne gouvernance ? ", s'est interrogé Dr Sangaré Yaya face à la presse.

Par la suite, il a souligné que les scientifiques devront proposer des solutions pour améliorer la gouvernance dans des secteurs d'activités. " Ils vont nous expliquer à conceptualiser certains principes méthodologiques à élaborer des catalogues de pratiques de bonne gouvernance dans divers domaines ", a-t-il déclaré en présence du Pr Biaka Zasseli Ignace.

Destinés aux enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, professionnels, cadres de l'administration publique et privée, les associations et toutes les personnes intéressées par la thématique, les participants devront au préalable s'inscrire obligatoirement en téléchargeant le formulaire d'inscription. Par ailleurs, les premiers étudiants inscrits recevront des prises en charge allant de 25% à100%.

À la fin dudit colloque, chaque participant recevra une attestation.

Notons que le colloque se déroulera en français et en anglais.