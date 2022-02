Gambie: Des monuments historiques détruits à Janjangbureh - Consternation du gouvernement

Le Président de la Gambie a profité de la célébration de la 5 ème édition du Festival Kankurang de Janjangbureh pour exprimer sa consternation et tristesse concernant la destruction de certains monuments historiques de McCarthy Island (Janjangbureh).

Présidant la cérémonie au nom du Président Adama Barrow, la vice-présidente de la Gambie, Dr Isatou Touray, a déclaré: " Il est désolant de constater que certains monuments historiques de cette île qui représentent l'histoire de l'Ile de Janjangbureh sont détruits de manière insidieuse. "

Des monuments historiques, a-t-elle souligné, sont détruits au vu et au su de la communauté. " Nous devons mettre fin à cette douloureuse tragédie. "

" En premier lieu, la communauté doit trouver les voies et moyens de mettre un terme à la destruction de l'héritage de cette Ile. Le gouvernement proposera des projets de loi à l'Assemblée Nationale en vue d'apporter son soutien. "

" Car la destruction de ces sites pourrait porter un coup fatal au tourisme dans la mesure où les touristes ne viendront plus visiter ces lieux historiques. Nous savons tous que les touristes ne visiteront jamais cette communauté si tous ces lieux historiques sont détruits. Et cela pourrait ruiner tous les efforts entrepris toutes ces années par le gouvernement en vue de transformer cette communauté et en faire un lieu de destination prisée pour les touristes " a-t-elle alerté la communauté.

" En outre, les logements, hôtels et résidences touristiques sont en phase de construction en ce moment sur l'Ile. Pourquoi devons-nous alors rester les bras croisés et assister impuissamment à la destruction de notre héritage culturel? " a-t-elle demandé de manière rhétorique.

Au nom du Président de la Gambie, la vice-présidente a exprimé sa gratitude aux participants, notamment le LOC, les divers groupes culturels d'ici et d'ailleurs, les techniciens, la presse et les hauts-fonctionnaires, pour avoir gratifié la cérémonie de leur présence. Elle a également adressé ses remerciements aux partenaires du YEP, de l'UNESCO, NATCOM, GTBoard, GTHI, NCAC, ainsi qu'au Gouverneur de la Région de Central River et au Ministère du Tourisme et de la Culture pour leur soutien.

Cependant, elle a assuré la communauté de Janjangbureh que " Le gouvernement du Président de la République, Son Excellence Adama Barrow, continuera à travailler pour le développement d'un secteur touristique dynamique et inclusif qui prendra en compte les besoins des communautés. "

Mr Hamat N.K Bah, Ministre du Tourisme et de la Culture, a exprimé sa satisfaction pour la célébration du festival et a souligné l'importance que le gouvernement attache à la place de cette île et du festival dans l'histoire de la Gambie.

Il a noté que les premiers esclaves libres sont arrivés sur l'île en 1823: " Les 200 années d'existence de l'Ile de Janjangbureh seront célébrées l'année prochaine sur le plan national et international. "

Il a réitéré l'importance que le gouvernement attache " à notre culture et à notre héritage. Nous espérons que les célébrations marquant les 200 années d'existence de l'ile seront marquées par la présence de personnalités de haut-rang, notamment des présidents et diplomates. Nous espérons célébrer un festival grandiose l'année prochaine. "

Le Ministre Bah a exhorté le LOC à utiliser les bénéfices réalisés au cours de leurs activités en vue de développer leurs entreprises et se lancer dans d'autres projets bénéfiques à l'épanouissement de la communauté de Janjangbureh.

