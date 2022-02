Maroc: Réunion à Rabat sur les problématiques du secteur de l'enseignement de la conduite

Rabat — Les problématiques que connait le secteur de l'enseignement de la conduite ont été au menu d'une réunion de travail entre le ministère du Transport et de la logistique et les représentants des professionnels des auto-écoles, tenue mardi en visioconférence.

Au cours de cette rencontre, le ministre du Transport et de la logistique Mohammed Abdeljalil a mis en avant le projet ambitieux pour les cinq prochaines années 2022-2026, élaboré par l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) lequel comprend un ensemble de projets et de procédures visant à promouvoir le secteur et à mettre à niveau la formation de la conduite.

Selon un communiqué du ministère, le responsable gouvernemental a à cet égard rappelé l'importance qu'accorde le ministère au processus du dialogue avec toutes les catégories des professionnels du transport routier, y compris le secteur de l'enseignement de la conduite.

Cette réunion a été marquée par des discussions autour des problématiques qui préoccupent les professionnels de ce secteur, notamment celles relatives au schéma directeur de l'enseignement de la conduite, à l'élaboration d'un nouveau cahier de charges pour le secteur, à la mise en place d'une nouvelle banque de questions pour l'obtention du permis de conduire ainsi qu'à la séparation des examens théorique et pratique.

Le ministre a insisté sur l'importance des acquis et des concertations constructives entre la NARSA et les représentants des professionnels, appelant à la poursuite des efforts engagés selon cette approche participative et à la mise en place de conditions adéquates pour réaliser les objectifs convenus avec l'agence, par l'organisation d'autres rencontres entre les deux parties dans la perspective de définir les solutions nécessaires pour promouvoir le secteur de l'enseignement de la conduite.