Maroc: L'OCI salue l'approbation par l'Agence Bayt Mal Al-Qods de projets de développement à Al-Qods Acharif

Djeddah — Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est félicité de l'approbation récente par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif de la première partie des projets de développement social et humain à Al-Qods Acharif au titre de son plan annuel 2022 pour un montant global d'un million de dollars.

Le secrétariat général de l'OCI a indiqué mardi dans un communiqué que "cette approbation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc et Président du Comité Al-Qods, émanant de l'Organisation de la coopération islamique, a accordés à la ville d'Al-Qods Acharif, pour permettre aux habitants de cette ville sainte de bénéficier de ces projets et de soutenir leur résilience".

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avait approuvé, le 26 janvier dernier, la première partie de ces projets à Al Qods au titre de son plan annuel 2022 pour un montant global d'un million de dollars, et ce dans le cadre de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer la ville sainte et ses habitants.

Cette première partie concerne le programme d'aide sociale (400.000 dollars) qui vise notamment à doubler le nombre d'orphelins pris en charge par l'Agence, la poursuite du soutien aux familles maqdessies nécessiteuses qui bénéficient d'une aide humanitaire quotidienne, et l'attribution de 4.000 colis alimentaires complets, qui seront distribués en deux phases, au cours du mois de Ramadan prochain, a indiqué l'Agence dans un communiqué.

Ce financement, a ajouté la même source, concerne également le lancement de la deuxième phase du projet "Initiatives civiles pour un programme de développement humain durable à Al-Qods" pour un montant total de 415.000 dollars afin de financer 10 nouveaux projets au profit des associations maqdessies dans le domaine du développement humain, et ce après l'achèvement par la commission de supervision de l'examen des dossiers avant leur soumission à l'Agence pour approbation.

D'autre part, l'Agence a approuvé le financement de projets dans les domaines des arts, du patrimoine et des industries culturelles à hauteur de 150.000 dollars au profit de deux centres culturels et de deux associations actives dans le domaine de l'animation culturelle et sociétale à Al-Qods, outre le soutien aux activités d'un centre de recherches spécialisé dans le rapprochement religieux islamo-chrétien et des études religieuses, patrimoniales et culturelles en Terre Sainte.

L'Agence a, par ailleurs, mobilisé 40.000 dollars sous forme de bourses d'encouragement au profit d'étudiants chercheurs spécialisés dans le domaine des médias pour réaliser des recherches et des études documentaires sur Al-Qods, son histoire et les différents aspects liant les Marocains à cette ville sainte, et ce, dans le cadre de la première édition du Prix "Al-Qods Acharif" d'Excellence journalistique au profit des étudiants de l'Institut de l'Information et de la Communication au Maroc et du master de l'information à l'Université Al Qods.