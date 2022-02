Congo-Brazzaville: Education/Santé - L'Unesco et la FCA entendent redynamiser leur partenariat

L'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo-Assistance (FCA), s'est entretenue le 1er février avec la représentante de l'Unesco, Fatoumata Barry Marega, sur des questions liées à l'éducation et à la santé.

La première dame du Congo et Fatoumata Barry Marega ont parlé de la coopération que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et la FCA entretiennent depuis plusieurs années, dans le domaine de l'éducation des jeunes, précisément dans la prévention des grossesses précoces et non désirées ; la lutte et la prévention du Vih/sida et les maladies sexuellement transmissibles en milieu jeune.

Il s'agit, a dit la représentante de l'Unesco, " de promouvoir une jeunesse éduquée, épanouies et en bonne santé pour profiter du dividende géographique que cela représente ".

En outre, Antoinette Sassou N'Guesso et Fatoumata Barry Marega ont évoqué les priorités dans leur coopération et des programmes à réaliser. Elles ont aussi parlé de la tenue d'une réunion de haut niveau de l'Unesco prévue en avril prochain, à Brazzaville, et à laquelle la présidente de la FCA va honorer de sa présence.

Plusieurs ministres en charge de l'Education, de la Santé et de la Jeunesse de dix-sept pays de l'Afrique de l'ouest et du centre prendront part à la rencontre.

" Mme Antoinette Sassou N'Guesso sera notre championne sur des questions de sensibilisation des jeunes, et surtout, des jeunes filles, pour leur santé de la reproduction. La rencontre aura lieu autour du 7 avril 2022. Une date qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la santé ", a déclaré Fatoumata Barry Marega.

Sur le choix du Congo, la représentante de l'Unesco a précisé que le pays a été retenu pour abriter cette réunion grâce à son engagement sur les questions liées à l'éducation et à la santé, et qui du reste abrite le siège régional de l'Organisation mondiale de la santé.

" Un point particulier : le Congo est pionnier sur des questions liées à la maîtrise par les jeunes filles de leur cycle menstruel. En Afrique de l'Ouest et du centre, le Congo et le Gabon sont deux pays où les jeunes filles maîtrisent cette période pour se prévenir ", a relevé Fatoumata Barry Marega.

L'Unesco et la FCA entendent redynamiser leur coopération autour des activités de sensibilisation, avec un accent particulier qui sera mis sur la scolarité des jeunes. En plus, elles travailleront en collaboration avec leurs partenaires et autres agences du système des Nations unies dans le cadre de la sensibilisation des jeunes pour une éducation à la santé.

Par ailleurs, la représentante de l'Unesco a exprimé sa gratitude au gouvernement congolais qui vient d'octroyer un espace qui abritera désormais le siège de cette institution à Brazzaville. Il est situé au Centre-ville, contiguë au siège de la FCA.

" C'est une vieille requête qui dure depuis, quasiment l'existence du bureau de l'Unesco à Brazzaville. Nous sommes dans la joie et exprimons notre gratitude suite au geste fait par le gouvernement de nous octroyer un espace digne de ce nom. La proximité avec la Fondation Congo Assistance nous permettra de développer davantage nos relations de bon voisinage qui existent depuis des années ", s'est réjouie Fatoumata Barry Marega.

L'Unesco et la FCA entretiennent de bonnes relations depuis 2005 dans le domaine de l'éducation et de la santé.