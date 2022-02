Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - La quatorzième session ordinaire planchera sur des affaires à caractère socioéconomique

Parmi les dix-huit affaires inscrites à l'ordre du jour de la quatorzième session ordinaire de l'Assemblée nationale dont les travaux ont été lancés le 1er février à Brazzaville, il y a sept projets de lois autorisant les ratifications de diverses conventions avec l'Organisation internationale du travail (OIT). La vocation étant de promouvoir la justice sociale et les droits au travail reconnus à l'échelle internationale.

Deux nouvelles affaires se sont ajoutées aux seize retenues lors de la conférence des présidents. Au nombre desquelles figure le projet de loi portant loi d'orientation sur le développement durable. Selon le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, ce projet de loi est un instrument juridique essentiel en cette période d'urgence climatique où la préservation de la biodiversité, ainsi que la sauvegarde de la planète constituent des enjeux majeurs. " Le développement durable se veut être un modèle économique qui concilie croissance des marchés avec le respect des droits de l'homme ", a-t-il commenté.

Les députés auront également pendant cette session à examiner et adopter, entre autres, le projet de loi autorisant la ratification de la convention n°121 de l'OIT ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la convention de l'OIT sur les conditions de travail dans les restaurants et hôtels. Ils statueront aussi sur les projets de loi autorisant la ratification de la convention de l'OIT sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, ainsi que celle relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture.

" C'est un dispositif normatif qui revêt un avantage certain au plan socio-professionnel et œuvre à l'efficacité de la protection sociale pour tous. On ne le dira jamais assez, la justice sociale est le socle d'une paix durable. La ratification du traité de l'Agence africaine du médicament, à l'heure où le Congo se dote d'hôpitaux modernes et de qualité, est opportune. De même, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires vaut son pesant d'or et nous rappelle que la paix et la sécurité internationales sont à ce prix ", a poursuivi Isidore Mvouba.

La représentation nationale planchera, par ailleurs, sur les propositions de loi portant création de l'Ordre des ingénieurs en République du Congo ; régissant la profession d'ingénieur du Congo et celle portant peine de subsistance à la peine de mort dans le pays. " Je tiens également à inviter l'ensemble des députés à examiner avec une attention soutenue ces propositions des lois. Nos collègues méritent encouragement ", a-t-il exhorté.