Afrique: CAN Cameroun 2021 - "C'était compliqué pour nous au début... ", déclare Mohamed Salah

A l'issue de la victoire de l'Egypte contre le Maroc ce dimanche 2-1 après prolongations, le capitaine des Pharaons, Mohamed Salah s'est vite projeté sur la demi-finale qui les opposera jeudi, face aux Lions Indomptables du Cameroun.

La star de Liverpool dit ne pas savoir vraiment ce qui va se passer, mais son équipe fera tout pour gagner le match : "l'Algérie a été éliminée en phase de groupes alors qu'ils avaient gagné la dernière édition. C'est une grande équipe qui a perdu. Le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale en ayant inscrit un seul but en phase de groupes.

Je ne dis rien de mal sur eux, je dis juste que ce tournoi est difficile pour tout le monde. C'était compliqué pour nous, au début, jusqu'à ce que nous nous adaptions. Je pense que le Nigeria a été la meilleure équipe de la phase de groupes et ils ont perdu (0-1), face à la Tunisie en 8es de finale). On ne sait pas ce qui peut se passer. Il est maintenant temps de se focaliser sur le Cameroun. Les joueurs ont fait tout ce qu'il fallait, aujourd'hui et à chaque match. Espérons que nous gagnerons".

Sadio Mané manifeste ses ambitions de remporter le tournoi

L'attaquant des Lions de la Teranga, Sadio Mané a manifesté ses ambitions de remporter la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN Cameroun 2021, dimanche, après le succès du Sénégal face à la Guinée-équatoriale 3-1, en demi-finales.

" Ne pas penser à la finale, ce serait une erreur. On connaît nos capacités et on sait de quoi on est capable. Ça ne va pas être facile, il y aura des obstacles, mais on s'y est préparé. L'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce qui me tient à cœur ", a-t-il ainsi indiqué au micro de beIN SPORTS.

" Ça ne va pas être facile, il y aura des obstacles ", reconnait-il, mais l'objectif c'est le titre. Il y a deux ans, à la CAN Egypte 2019, le Sénégal avait échoué en finale face à l'Algérie (1-0). Cette saison, il faudrait d'abord se débarrasser mercredi soir du Burkina-Faso.