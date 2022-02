Afrique du Nord: J&T Express installe son siège régional MENA en Arabie Saoudite et signe un protocole d'entente concernant le plus grand parc de logistique intelligente de la région

communiqué de presse

Riyad, Arabie Saoudite — Au cours du salon LEAP, J&T Express, une société internationale spécialisée dans les services logistiques express, a annoncé qu'elle allait installer son siège régional MENA à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie saoudite, et construire le plus grand parc industriel de logistique intelligente de la région avec eWTP Arabia Capital et d'autres partenaires.

Organisé à Riyad du 1er au 3 février 2022, le sommet LEAP est un événement technologique mondial de premier plan en Arabie saoudite, réunissant plus de 700 start-ups technologiques. Jet Lee, fondateur et président du groupe J&T, a prononcé le discours d'ouverture en vidéo, annonçant que J&T Express allait installer son siège régional MENA à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie saoudite, et y construire le plus grand parc de logistique intelligente de la région. Il a indiqué que le parc industriel répondrait aux besoins logistiques croissants de la région, servirait les consommateurs et les partenaires de J&T et améliorerait l'expérience des services de livraison.

Représentant le gouvernement saoudien, l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) a signé un protocole d'entente sur le projet de parc industriel de logistique intelligente avec J&T Express et eWTP Arabia Capital. Son Excellence Eng. Khalid Al-Falih, ministre saoudien de l'Investissement, Son Excellence Eng. Abdullah Alswaha, ministre saoudien des Communications et des Technologies de l'information, Son Excellence le président de la GACA, M. Abdulaziz Al-Duailej, et le président de la Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones (SAFCSP), membre du conseil d'administration de la Commission des communications et des technologies de l'information (CITC) M. Faisal Alkhamisi, ont assisté à la cérémonie de signature.

Avec la signature de ce projet, J&T Express s'engage à former des talents professionnels, à investir dans des technologies et des équipements de pointe et à construire le plus grand parc industriel de logistique intelligente de la région MENA au cours des dix prochaines années, faisant ainsi de l'Arabie saoudite un hub mondial et un centre d'opérations stratégiques pour l'ensemble du marché régional. Le parc logistique comprendra des centres de tri de classe mondiale, des systèmes d'entreposage automatique, des terminaux de fret aérien, des parcs industriels de commerce électronique et des parcs industriels modernes. Il fournira les services technologiques les plus avancés à ses partenaires de l'écosystème dans un avenir proche et favorisera une croissance robuste des industries locales de vente au détail et de fabrication, dans le but de faire de l'Arabie saoudite une passerelle centrale entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique et d'aider le pays à réaliser sa Vision 2030. Cette initiative est également largement soutenue par la société de capital-risque en région MENA eWTP Arabia Capital, et d'autres partenaires.

Lors de l'événement, Jerry Li, associé directeur d'eWTP Arabia Capital a déclaré : " C'est un très grand plaisir pour eWTP Arabia de participer à ce projet en tant que partenaire pour soutenir davantage les opérations de J&T Express dans la région MENA et alimenter le développement de son réseau mondial. En collaborant avec J&T Express, nous sommes certains de pouvoir soutenir davantage de chaînes d'approvisionnement, de marques et d'entreprises innovantes sur le plan technologique en Chine, qui cherchent à conquérir le marché mondial. "

En janvier 2022, J&T Express a lancé ses activités sur les marchés de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU). Grâce à ses propres réseaux nationaux de distribution et à ses propres systèmes d'entreposage localisés, la société a réussi à obtenir une couverture complète dans les deux pays.

Depuis sa création en 2015, J&T Express a toujours adopté à un état d'esprit tourné vers l'international. Grâce à son modèle d'exploitation unique et à son expansion active sur le marché, elle a rapidement mis en place son propre réseau de distribution dans 10 pays de la région Asie-Pacifique afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs pour des services transfrontaliers. J&T Express continuera à explorer les opportunités sur les marchés émergents dans le cadre de sa stratégie globale visant à connecter le monde avec une plus grande efficacité et à apporter des avantages logistiques à tous.

À propos de J&T Express

Fondée en août 2015, J&T Express est une société de livraison internationale en pleine croissance. Ses activités principales sont les services de transport express et la logistique transfrontalière. J&T Express s'engage à créer en permanence des expériences intégrées de qualité pour ses clients dans le monde entier. Le réseau de J&T Express s'étend sur dix pays, dont la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge, Singapour, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et compte plus de 2 milliards d'utilisateurs.