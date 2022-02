Congo-Kinshasa: Musique - Voici pourquoi Félix Tshisekedi a confié le passeport diplomatique à Gims et Dadju?

Deux stars planétaires, Gandhi DJUNA alias Maître Gims et son frère DADJU ont séjourné pendant deux jours à Kinshasa, terre de leurs aïeux.

Les chanteurs-rappeurs Urbain sont venus, premièrement, rendre visite à la famille biologique du Général Défao Matumona, qui fut non seulement une icône de la musique congolaise mais aussi un collègue de leur père Djuna Djanana, dans l'orchestre Choc Stars.

Evidemment, Gims et Dadju ont reçu Chirac LULENDO, jeunes frère et le manager de l'illustre disparu, dans la soirée du samedi 29 janvier, dans un luxueux hôtel de la Capitale.

Juste après cette rencontre, l'international Gims et son frère ont été aussi reçus à titre privé par le Chef de l'Etat, Félix TSHISEKEDI, à la cité de l'U.A.

Maître Gims et Dadju ont profité de l'occasion pour annoncer au Chef de l'État leur projet de construire dans un bref délai des studios modernes d'enregistrement aux normes européennes.

Ce projet a été d'office soutenu par le Président de la République, qui a, à cette occasion, élevé Gims et Dadju au titre des Ambassadeurs de la Rumba congolaise pour leur exploit planétaire dans leur domaine de prédilection.

Passeports diplomatiques pour Dadju et Gim's

Dorénavant, l'artiste GIMS de renommée internationale portera un passeport diplomatique de la République démocratique du Congo.

Des sources proches de la présidence confirment que le père de la Nation leur a octroyé cette faveur " pour mieux représenter le Congo à l'extérieur ".

" C'est la première fois que je rencontre le Chef de l'Etat. C'est quelqu'un de très charismatique. Honnêtement, nous avons parlé de choses qui vont faire avancer le pays sur le plan culturel. C'est pour la musique. Nous avons une carte à jouer en tant qu'ambassadeurs de la Rumba même si on a évolué en France. C'est une opportunité au moment où notre pays et sa musique sont immortalisés par l'UNESCO", a déclaré Maître Gims.

Pour le célèbre Gims, il n'est pas normal que Kinshasa et Lubumbashi, deux grandes Villes francophones, manquent ces genres d'infrastructures culturelles.

En outre, Gims et Dadju ont fait part au président Tshisekedi d'un autre projet d'organiser un Festival Annuel de musique à Kinshasa.

"Grâce à nos connexions, nous pensons amener à Kinshasa plusieurs artistes de grande renommée au pays. Il faut que le Congo devienne Dubaï. Le Congo c'est un pays qui a des siècles d'histoires. Il faut faire quelque chose ", a indiqué le fils de Djuna Djanana.

Concernant le projet des studios, Dadju estime que le moment est venu de s'investir afin de booster la culture congolaise à travers un apport conséquent.

Les deux artistes entendent s'investir dans la création des studios d'enregistrement de standard international en RDC.

S'agissant de Gims, il faut noter que l'artiste est né à Kinshasa de père congolais et de la mère Congolaise. Evoluant en France, le jeune rappeur fait la fierté de la musique congolaise avec un parcours exceptionnel et impressionnant. Artiste record et influenceur, il est l'un des rares congolais à avoir vendu plus d'un million d'exemplaires à la sortie de son premier album. Grâce à ses œuvres, la star figure dans le Top 2 du classement des meilleurs albums français.

Ses deux derniers albums "Mon cœur" et "Ceinture noire" sont N°1 en France et en Belgique et occupent le top 40 dans plusieurs pays européens. En 2018, sa chanson " La Même " a été la plus jouée en France et fait de Ghandi Djuna l'artiste le plus joué à la télévision et à la radio française. 2019, il a été classé officiellement premier artiste de la musique urbaine à remplir le Stade de France avec 72 000 spectateurs.

Qui dit mieux ?