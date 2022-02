Congo-Kinshasa: Y en a marre !

Des lacs de sang, des ruisseaux de larmes, des corps amoncelés formant des massifs montagneux, des cimetières à pertes de vue à la place d'une forêt touffue...

Cauchemar éveillé aux allures apocalyptiques, devenu le quotidien des congolais de la partie Est, et ce, depuis deux décennies, et même un peu plus. Dans cette contrée, tellement de ruisseaux ont été témoins d'atrocités à répétition. Là-bas, l'on risque sa vie à chaque fois que l'on approche d'un peu trop près un lac, et bien souvent, on la perd.

Les massifs du majestueux Ruwenzori ploient sous le poids des corps, et sous chaque arbre de l'espace forestier du Kivu, se tient une sépulture. D'où vient-il que notre sol devienne le théâtre des règlements de compte entre compatriotes des pays voisins ? Dans un pays laïc, dont la majorité de la population professe la foi chrétienne, et dont la communauté musulmane, presqu'aussi importante, a toujours été modérée, d'où vient-il que les djihadistes y établissent leur fief ? Et le pire, c'est que dans ces contrées, l'instinct de survie ayant pris le dessus, les congolais s'érigent maintenant en offenseurs de leurs propres frères.

Que des pistes de solutions passées en revue, que d'efforts déployés pour marquer l'épilogue de cette série d'horreurs : intervention des Casques Bleus, accords " publics/secrets " avec des frères congolais devenus rebelles, la formule 1+4, la série d'opérations Sukola, nette améliorations des relations diplomatiques avec la RD. Congo et ses voisins, instauration d'un état de siège dont on ne se souvient même plus exactement du nombre de prorogation, intervention de l'UPDF, prêtant mains fortes aux FARDC dans leurs missions régaliennes d'instauration et du maintien de la sécurité...

Dans l'entre-temps, sœurs et mères, frères et pères, sont déchirées comme un amas de viande. Lorsque les FARDC s'attèlent à traquer les ADF dans telle direction, dans telle autre ce sont le M23 qui fondent sur de pauvres paysans ; lorsqu'ils s'attèlent à pourchasser le M23 par-ci, par-là les Bakata-Katanga font irruption dans un village reculé, remontant des profondeurs de l'oubli. Les stratégies se multiplient, les efforts de guerre s'intensifient, mais le cycle s'éternise.

Que des séquestrations, que de viols, que d'enlèvements, que d'enrôlements forcés, que des morts, que des vies détruites ! Résultats des courses, que de contestations, que d'agitations, que de réclamations, que d'oppositions... est-ce là une solution ? Non. Mais pour un peuple qui ne comprend ni la genèse, ni le déroulement de ce cauchemar qu'il est forcé de vivre, c'est un moyen de dire : Y en a marre !