Afrique: Mané mène le Sénégal en finale pour la deuxième fois consécutive

Les Lions de la Teranga s'assurent le premier ticket pour la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Les Sénégalais se sont imposés (3-1) face au Burkina Faso mercredi soir au stade Ahmadou Ahidjou de Yaoundé.

En première période, les deux formations jouent l'offensive avec quelques actions mais beaucoup plus de maîtrise du milieu de terrain et une certaine possession sénégalaise.

14', Saliou Ciss centre du gauche mais un tir d'un coéquipier rate le cadre. Huit minutes plus tard, les burkinabés répliquent. Bertrand Traoré dribble des défenseurs adverses, passe pour Abdou Diallo mais ce dernier n'arrive pas à ouvrir la marque. 28', le gardien des Etalons, Hervé Koffi saute plus haut que Kouyaté pour boxer le ballon mais rate la descente. Blessé après la chute, il est remplacé par Farid Ouedrago.

Dans les arrêts de jeu, Sadio Mané se faufile dans la surface de réparation, tire mais son ballon est dévié par un défenseur burkinabé.

En seconde période, le Sénégal monte d'un cran et hausse le ton.

71' corner de Gana Gueye, Khalidou Coulibaly d'un retourné acrobatique pour Abdou Diallo qui ouvre la marque pour les Lions de la Teranga.

Cinq minutes plus tard, Sadio Mané s'infiltre dans la surface de réparation, passe pour Idrissa Gana Gueye qui double la marque face à Ouedragou.

Les burkinabés ne lâchent rien et s'accrochent. 87', Bertrand Traoré mène une attaque, délivre une passe pour Kabiré qui centre et trouve Blati Touré pour mettre le ballon au fond des filets de Mendy.

Deux minutes plus tard, l'excellent Sadio Mané mène profite d'une erreur défensive pour lober d'une pichenette le gardien burkinabé et scelle le sort de la rencontre.

Seconde finale de suite pour les Lions de la Teranga qui affronteront dimanche prochain le vainqueur de la deuxième demi-finale Cameroun- Egypte.

Ce qu'ils ont dit après le match:

Sadio Mané (Man of The match TotalEnergies):

" Personnelement j'ai essayé de faire de mon mieux depuis le début du tournoi. Nous avons joué face à une bonne équipe du Burkina Faso qui n'a pas déméritée. C'est pour nous une victoire importante pour aller jouer une nouvelle fois la finale. Je suis très heureux surtout après avoir tout donné pour gagner et se qualifier en finale".

Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso):

" Ce que je peux retenir de l'aventure camerounaise c'est qu'elle a été belle. J'aurais aimé gagner ce soir face au Sénégal mais nous avons joué face à une bonne équipe du Sénégal, beaucoup plus athlétique et plus expérimentée. Nous n'allons pas baisser les bras de sitôt. Nous avons un dernier match à jouer pour la médaille de bronze et nous allons l'aborder de la plus belle des manières tout en espérant que notre aventure se terminera sur une belle note".

Aliou Cissé (Sélectionneur du Sénégal):

" Ce fut un match très difficile face à une bonne équipe du Burkina Faso et notamment en première période. Il a fallu revoir notre plan en seconde mi-temps. Je tiens à féliciter l'entraîneur du Burkina Faso qui fait un très bon travail avec sa sélection. Je tiens également à féliciter mes joueurs qui ont réussi à mener l'équipe en finale du tournoi. Le football est ma passion et c'est ce qui me permet d'avancer avec la sélection. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous allons maintenant bien récupéré pour bien jouer notre finale."