Gabon: Ariane Ngouessono Soufiano et Maylis Kouakoua deux finalistes du prix Margaret 2022

La liste des finalistes du prix Margaret 2022 est connue. Deux Gabonaises sont en lice. Il s'agit d' Ariane Ngouessono Soufiano et Maylis Kouakoua. C'est la Journée de la Femme Digitale (JFD) qui prime la créativité, l'innovation et l'audace de femmes dans le domaine du numérique. C'est la 10ème édition du prix les Margaret de la JFD qui a reçu plus de 300 candidatures.

Elles étaient plus de 300 au départ, il n'en reste que 19 en finale. Parmi ces 19 finalistes, figurent deux Gabonaises. Il s'agit d' Ariane Ngouessono Soufiano et Maylis Kouakoua. La première est Co-fondatrice & CEO de la startup "CA Pay". C'est une solution de paiement de masse des salaires, pensions, bourses, primes, frais de mission, via mobile money. (Gabon). Elle permet de renforcer l'inclusion financière des salariés. Ariane est détentrice d'un Master en Droit.

Maylis quant à elle, jeune fille de 13 ans, qui a développé un jeu intelligent sur scratch. Il consiste à sensibiliser les jeunes sur la cybersécurité , le cyber harcèlement et des autres faits de société. Ce jeu permettra aux jeunes d'obtenir un portefeuille électronique leur permettant de cumuler des points. A terme , elle souhaiterait développer ce projet sur les applications mobiles pour sensibiliser le plus de jeunes aux dangers des réseaux sociaux.

Delphine Remy-Boutang, CEO The Bureau - JFD a affirmé que "Pour cette 10ème édition du prix les Margaret de la JFD, nous avons reçu plus de 300 candidatures. C'est une opportunité unique pour faire émerger nos futurs championnEs européennes et africaines de la tech. Leurs projets répondent tous à de grands enjeux de société. Nous devons orienter plus d'investissements vers l'entrepreneuriat féminin qui porte, lui aussi, des solutions à la transformation digitale en la mettant au service de nos sociétés et de l'environnement."

Christel Bories , PDG ERAMET dit être très heureuse d'être la marraine de cette édition exceptionnelle de la JFD, qui marque 10 ans de mobilisation pour promouvoir l'innovation au féminin. En tant que PDG d'une entreprise citoyenne et contributrice comme Eramet, "soutenir la JFD et les championnes de la tech en Europe et en Afrique, est essentiel pour un futur digital où les femmes ont une place de choix." fait-elle savoir.

Il faut noter que la JFD, qui depuis 2013 met à l'honneur et connecte les femmes qui changent le monde, a profité de la Journée internationale des droits des femmes pour dévoiler les lauréates 2021 du Prix les Margaret et ses premières jeunes lauréates du Prix les Margaret Junior, sous le patronage de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.