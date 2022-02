Congo-Kinshasa: Drame du marché Matadi Kibala - Enquête et sanctions exigées

La tristesse a été à son comble la matinée du 2 février sur le marché Matadi Kibala situé dans la périphérie ouest de Kinshasa, théâtre d'un incident ayant emporté des vies humaines.

Aux petites heures de la matinée, alors qu'il pluvinait encore après une averse ayant mis la ville sens dessous dessus, s'est produit le drame. Le marché qui étend ses tentacules jusque sur la route de Matadi, généralement livré à la merci des commerçants, est depuis quelque temps sur la ligne de mire du gouvernement, au regard de son emplacement à la base des perturbations du trafic constatées sur ce tronçon routier.

L'incident du mercredi matin est venu confirmer le caractère dangereux de ce marché dont l'emplacement est sujet à haut risque pour de nombreux commerçants. La coupure brusque d'un câble électrique de la ligne haute tension, à la suite de l'onde de choc provoquée par la foudre, au milieu de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa, a eu un effet dévastateur sur le rayon où fourmillaient des commerçants et autres usagers de la route. A la retombée du fil sectionné sur une surface boueuse et marécageuse, le pire a été imparable. Il est fait état d'au moins vingt-cinq personnes mortes, majoritairement des femmes. Un bilan encore provisoire susceptible d'être revu à la hausse eu égard au nombre des blessés.

Informé de ce drame, le président de la République a vite réagi en instruisant les autorités compétentes pour qu'elles apportent toute l'assistante nécessaire aux victimes. " Toute la lumière sera faite sur les causes de ce drame et les responsables devront en répondre ", a indiqué Félix Tshisekedi dans son message de condoléances aux familles éprouvées.

Au-delà des faits, plusieurs questionnements taraudent les esprits quant au rôle de la Société nationale d'électricité (Snél) dont le laxisme coupable est pointé du doigt comme principale cause de ce drame. La population interpelle les responsables de cette société publique qui devront répondre étant donné que son réseau vétuste ne fait pas l'objet d'un entretien régulier. " Cet incident aurait pu être, et même aurait dû être évité. On n'attend pas un drame pour protéger la population ", entend-on dire. La Snél est priée d'assumer ses responsabilités dans ce qui est arrivé et à l'autorité publique de répondre de sa désinvolture à laisser-faire au point d'entretenir les constructions anarchiques, sans respect des principes de l'urbanisme.

A tout prendre, le drame survenu au marché de Matadi Kibala devra interpeller les dirigeants et accélérer le processus de sa délocalisation, conformément à une des résolutions de la trente-cinquième réunion du conseil des ministres de janvier dernier en vue de prévenir d'autres incidents. En effet, il a été décidé de la mise en place d'une équipe de travail chargée de réaliser une étude de faisabilité en vue de la construction d'un grand centre logistique à Matadi Kibala pour faire le stockage et la commercialisation des produits agricoles avec, pour effet d'entraînement, sa délocalisation pure et simple. Dossier à suivre.