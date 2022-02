Congo-Brazzaville: Lutte contre la délinquance - Les jeunes de Mfilou émettent leurs avis

Au cours de la rencontre citoyenne avec le haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, les habitants du 7e arrondissement Mfilou ont fait, le 2 février, des propositions allant dans le sens de l'éradication du banditisme en milieu urbain.

Toutes les propositions et préoccupations des participants à la rencontre qui précède celles de Makelékelé, Moungali, Madibou, Poto-Poto et Bacongo ont tourné vers le chômage et le manque d'instruction civique.

Les jeunes en général et les délinquants de Mfilou, en particulier, ont, en effet, exprimé leur volonté de mettre fin au phénomène " Kuluna ". Pour ce faire, ils demandent un accompagnement et un soutien adéquat à l'Etat. " Nous avons beaucoup fait du mal. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rendre dans les quartiers environnants puisque nos adversaires y vivent et veulent notre mort. Beaucoup d'entre nous sommes des bacheliers, d'autres ont appris des métiers mais il n'y a pas d'issue favorable. Ainsi, pour vivre, nous sommes obligés de violenter les gens la nuit ", a indiqué Grace Makaya dit Maréchal.

Père d'un enfant de 5 ans, Christ Wessa a abondé dans le même sens pour demander aux pouvoirs publics de créer des emplois et des opportunités de réussite pour les jeunes. D'après lui, personne ne peut supporter la famine et c'est parfois dans le but de garder leur dignité au sein de la famille qu'ils braquent pour nourrir, par la suite, leurs femmes et enfants.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'administratrice maire de Mfilou, des confessions religieuses, de la force publique et de la société civile, les jeunes ont également proposé la création des centres de rééducation et de formation pour les récidivistes, tout en mettant en place des lieux de loisirs et des espaces culturels dans tous les quartiers.

En présence des membres du cabinet, notamment de son directeur de cabinet, Mexan Beaudelaire Loussakou Makila, le haut-commissaire, qui a noté les préoccupations des jeunes, les a invités en même temps à plus de patriotisme. Il leur a fait comprendre leur rôle dans la société, indiquant qu'ils sont l'avenir du Congo et doivent être exemplaires.