Congo-Brazzaville: Théâtre - Amoutati à découvrir dans " La dame de fer " le 4 février

La comédienne franco-ivoirienne sera sur scène, le 4 février à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, pour un spectacle de théâtre en one woman show intitulé " La dame de fer ".

"La dame de fer" est un spectacle théâtral écrit par Tatiana Rojo dit Amoutati et mis en scène par Eric Checco. Pour le faire découvrir au public brazzavillois, Amoutati sera seule sur scène incarnant plusieurs personnages attachants et loufoques avec un regard décalé et savoureux sur les problèmes sociaux vécus au quotidien par bon nombre d'Africains. " Si tu es sur Brazzaville, "La dame de fer" y dépose son manioc. Viens voir le spectacle Amoutati, "La dame de fer", à l'IFC de Brazzaville. Entrée libre sur réservation ", a posté sur sa page Facebook l'artiste, en séjour à Brazzaville également pour un tournage cinématographique.

Amoutati est une actrice, humoriste et auteure d'origine ivoirienne et gabonaise, née au Havre en France. A l'âge de 6 ans, elle s'installe avec sa mère et ses sœurs pour vivre à San-Pedro en Côte d'Ivoire où elle se lance dans le théâtre. Très vite, avant et après son retour en France, elle enchaîne des spectacles, des formations, des distinctions, des festivals et une illustre carrière internationale.

Avec son style déjanté et comique, ainsi que son talent remarquable, l'actrice a déjà prêté son corps, sa voix et sa gestuelle dans plus d'une trentaine de films parmi lesquels " Aya de Yopougon ", " Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ", " Le crocodile du Botswanga ", " Danbé la tête haute ", " Bienvenue à Marly-Gomont ".

Notons que "La dame de fer" est un spectacle qu'Amoutati a écrit à la suite du décès de sa mère. Il a déjà été joué dans plusieurs pays et il est étudié dans les manuels scolaires des éditions Nathan.