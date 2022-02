Congo-Kinshasa: Kananga - Un atelier régional sur les violences fondées sur le genre

Organisé par le gouvernement provincial du Kasaï central, sous le patronage de la ministre nationale du Genre, Famille et Enfant avec l'appui technique du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'atelier ouvert le 1er février vise à renforcer la prévention et la prise en charge des violences fondées sur le genre dans l'espace kasaïen.

Réunissant environ quatre-vingt-dix personnes venues de toutes les couches sociales de l'espace Grand Kasaï, l'atelier offre l'occasion aux différents participants de réfléchir sur des stratégies à mettre en œuvre pour éradiquer les violences ayant pour base le genre qui constituent une violation grave des droits de la femme.

Pour le Fnuap, la tenue de cet atelier s'inscrit dans la droite ligne de son mandat qui consiste à assurer la coordination régionale du sous-groupe sectoriel violences fondées sur le genre. A ce titre, a fait savoir le représentant résident de l'agence onusienne, le Dr Eugène Kongnyuy, le Fnuap apporte son appui aux services techniques provinciaux du ministère du Genre, Famille et Enfant, dans la collecte des données.

"De par son mandat, le Fnuap est engagé dans l'élimination des violences ayant pour base le genre et les pratiques néfastes qui constituent l'un des trois résultats transformateurs de son Plan stratégique au niveau mondial", a-t-il renchéri. Pour contribuer à atteindre ce résultat au niveau national, le Fnuap a signé, avec l'exécutif congolais, un programme quinquennal de coopération (2020 - 2024) dans lequel il est envisagé d'accroître les capacités multisectorielles de prévention et de réponse aux violences ayant pour base le genre dans une approche continue, tout aussi bien dans le contexte humanitaire que de développement.

Le Dr Eugene Kongnyuy a salué la présence de la ministre du Genre à l'ouverture de ces travaux. Pour lui, cette présence est un signal fort de la volonté politique du gouvernement de combattre ce fléau qui a des conséquences dévastatrices sur les femmes, les filles en particulier, et au-delà des individus, sur les familles et les communautés toutes entières. Il a, également, salué la présence de toutes les autorités étatiques ainsi que des leaders coutumiers et religieux pour l'alignement à la vision du chef de l'Etat qui se concrétise avec les travaux qui vont jeter de nouvelles bases de la lutte contre les violences fondées sur le genre dans la région Kasaïenne.