Congo-Brazzaville: Eau potable - Des forages pour les villages du Pool et des Plateaux

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), à travers sa Fondation, a initié depuis septembre 2021 un projet d'installation des forages dans vingt-et-un villages des départements du Pool et des Plateaux, dont onze sont déjà fonctionnels.

Le projet comporte trois volets, à savoir la construction des forages, l'électrification des villages et l'érection des panneaux d'identification des villages tout le long de la Nationale n°2. Ces forages sont dotés de deux cuves de 5000 litres chacune. La SNPC compte former des jeunes qui assureront la maintenance et l'entretien de ces ouvrages.

Dans les onze villages visités par la délégation de la SNPC, le 2 février, les habitants se sont engagés à assurer la sécurité de ces installations." Nous nous sommes organisés de telle sorte que les forages soient ouverts le matin et le soir. La surveillance de ces ouvrages est bien assurée ainsi que leur sécurité, a indiqué Joseph Tsoumou, chef du village Nkouo.

La population, de son côté, a manifesté une joie énorme. " La construction des forages est une bonne chose pour nous; parce que les ruisseaux sont très éloignés de nos villages. Auparavant, nous avons bénéficié des forages qui ne sont plus fonctionnels. Cela nous causait beaucoup de tort pour la pratique de nos activités agricoles, surtout pendant la saison sèche", a expliqué Benedicte, habitante du village Odiba.

Le même sentiment de joie a été exprimé par Roger et Delvane, habitants du village Massa. " Nous saluons l'acte posé par la Fondation SNPC. Dans nos villages, le problème d'eau se pose avec acuité. Nous sommes obligés de parcourir 10 à 11 km pour puiser de l'eau. A des heures tardives, ce parcours ne peut plus être possible. Maintenant que nous avons de l'eau à proximité, nous sommes très heureux" , ont-ils déclaré.

Rappelons que la Fondation SNPC, créée en 2002, joue un rôle important dans le domaine social. Elle est régulièrement sollicitée par des institutions publiques, des associations à caractère socio-médical ou socioculturel, ainsi que des individus en situation de détresse sociale.

La Fondation SNPC réalise plusieurs œuvres d'intérêt public dans de nombreux domaines, en partenariat avec les autorités congolaises, notamment dans la santé, l'éducation, la culture, la réduction de la pauvreté et l'entrepreneuriat.