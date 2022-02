Congo-Kinshasa: 60 millions USD de la Banque mondiale pour appuyer la gratuité et l'équité du système éducatif

Un montant de plus de 60 millions de dollars américains a été arrêté comme budget, pour l'exercice des activités du premier semestre de l'année 2022 pour Projet d'Equité et de Renforcement du Système Éducatif (PERSE).

Ce montant a été adopté mercredi 2 février, au cours de la deuxième réunion du Comité de pilotage de ce projet, présidée par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Les chiffres pour le second semestre, eux, seront indiqués ultérieurement.

Ce projet financé par la Banque mondiale vise, selon Alain Lubamba Wa Lubamba, directeur de cabinet du ministre de l'EPST Tony Mwaba, à appuyer directement la mise en œuvre de la gratuité et réduire au maximum le fardeau financier des parents.

" Le projet PERSE veut appuyer directement la mise en œuvre de la gratuité et réduire au maximum le fardeau financier des parents pour que l'enfant congolais au niveau de l'école primaire puisse accéder à l'école publique gratuitement ", a indiqué Alain Lubamba wa Lubamba.

Auguy Lombela Wembo, coordonnateur adjoint du PERSE, a, devant le Comité constitué des représentants des ministères des Finances et Budget, ceux de la Primature et de la Présidence de la République, présenté le plan et défendu le budget. Il a aussi fait le point sur les activités réalisées jusqu'ici dans le cadre de ce projet, mais aussi les retombées dudit projet.

" Ces ressources vont nous permette d'améliorer le salaire des enseignants, construire de nouvelles écoles et surtout de mettre un système automatisé d'alerte pour que la gestion des enseignants et de nos écoles soit numérisée et que la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire dans les villes comme dans l'arrière-pays soit améliorée ", a expliqué Auguy Lombela Wembo.