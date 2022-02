Cote d'Ivoire: Mécanisme africain d'évaluation par les pairs - De nouveaux commissaires prennent fonction

Le secrétaire national de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Cn-Maep), Sylla Kalilou, a procédé, au siège du Cn-Maep à Attoban, à la passation des charges de nouveaux commissaires de l'institution.

La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Cn-Maep) a enregistré, le mercredi 2 février 2022, la présentation de nouveaux commissaires. Ils remplacent ainsi leurs prédécesseurs qui ont vu leur mandat de trois ans renouvelé une fois.

Une cérémonie de passation de charges a eu lieu au siège de l'institution à Cocody-Attoban. Au cours de laquelle, les nouveaux commissaires nommés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Dr Kablan Cléopâtre Marie-Stuart et Ange Bla auront désormais en charge des thématiques de la gouvernance et gestion économiques et démocratie et gouvernance politique de la Cn Maep.

" Le gouvernement a fait des efforts dans le domaine de la santé, l'éducation et autres services sociaux de base. Mais, il y a encore des défis à relever. Nous allons faire des rapports des politiques qui ont été mises en place dans ces différents secteurs. Nous allons présenter les acquis et les faiblesses ", a déclaré Dr Kablan Cléopâtre.

Dr Ange Bla, Commissaire chargé de la démocratie et gouvernance politique, a présenté ses nouvelles fonctions. Qui se résument au suivi et l'évaluation, la coordination de l'application des politiques, conformément à la politique du Maep continental.

Les Commissaires entrants ont félicité leurs prédécesseurs pour le travail abattu. Ils se sont en outre engagés à poursuivre le travail pour atteindre les objectifs que le Chef de l'État, Alassane Ouattara a bien voulu fixer à la Commission nation du Maep.

Le président de la Cn-Maep, Pr David Musa Soro, s'est réjoui de la nomination des nouveaux commissaires. A l'en croire, ils lui permettront d'accomplir la mission que le Président de la République lui a confiée. " Cette passation n'est pas un passage mais, une continuité. Il y a des chantiers qui sont en cours ", a-t- il annoncé. Non sans énumérer ces différents chantiers en cours au-delà de la Cn-Maep.

Le premier porte sur l'élaboration de l'indice sur la gouvernance de la Côte d'Ivoire qui est un chantier important. " Nous avons la technicité, nous avons l'expertise qu'il faut et nous allons mettre en œuvre tout cela pour que nous ayons cet indice de gouvernance ", a-t-il assuré.

Le deuxième, c'est l'université d'été de la bonne gouvernance qui est un cadre de renforcement des capacités. Le troisième est l'élaboration de la revue scientifique sur la gouvernance.

Le secrétaire national de la Cn-Maep, Sylla Kalilou, par ailleurs directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a félicité les commissaires entrants pour leur nomination et pour la confiance placée en eux par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora et le ministre délégué auprès du ministre délégué à l'Intégration africaine.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire a signé le protocole d'Accord sur le Maep, lors de la 22e réunion du forum des Chefs d'État et de gouvernement tenue le 29 janvier 2015 à Addis-Abeba (Éthiopie). Elle est devenue ainsi le 35e État partie.

La Cn-Maep est chargée, entre autres de conduire le processus d'évaluation interne de la Côte d'Ivoire, de mettre en œuvre l'orientation stratégique et politique du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, d'établir et de rendre opérationnel le programme national d'action du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en cohérence avec les programmes nationaux et régionaux et de produire périodiquement les rapports y afférents.