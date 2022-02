Afrique: CAN 2021 / Famara Diedhiou (Sénégal) - " Le plus important c'est de se qualifier en finale "

L'avant-centre sénégalais, Famara Diedhiou a réagi dans les propos recueillis par Dounia MESLI d'Africatopsports au sortir de la victoire des Lions de la Teranga sur le Burkina Faso (3-1).

Remplacé à la 65e minute par Pape Gueye, le buteur d'Alanyaspor (Turquie), Diedhiou a tout même rendu une copie acceptable au terme de cette confrontation qui avait opposé Sénégalais aux Burkinabé. D'après les propos du joueur de 29 ans, la clé du succès des Lions de la Teranga ce soir était leur détermination affichée tout au long de la rencontre.

" On a fait face à une belle équipe burkinabé. Après on a réussi à mettre beaucoup de déterminations et on s'est créé assez d'occasions. Le plus important c'est de se qualifier en finale et c'est ce qu'on a réussi à faire ", a-t-il déclaré.