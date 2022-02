Afrique: CAN 2021 - Kamou Malo(coach Burkina Faso) " Ce soir nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal beaucoup plus athlétique "

interview

Le Burkina Faso ne disputera pas la finale de la CAN 2021. Les Étalons se sont inclinés devant une équipe sénégalaise plus expérimentée ce mercredi dans la première demi finale de la 33éme édition de ce tournoi. A la fin du match, Kamou Malo le sélectionneur burkinabé s'est entretenu avec la presse. Déçu, le technicien burkinabé a néanmoins salué la prestation de ses poulains au cours de la compétition.

Journaliste - Tirez nous les enseignements de cette partie ?

Ce que je peux retenir de cette aventure, c'est qu'elle a été belle au vue des arguments qui étaient les nôtres. S'arrêter en demi finale face à une équipe telle le Sénégal, je ne me satisfait pas de ça non. J'aurais aimé gagner ce soir mais pour quelqu'un qui veut avancer, il faut aussi reconnaître les obstacles qui se présente à vous. Ce soir nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal, beaucoup plus athlétique et beaucoup plus expérimenté. C'est ce qui a fait la différence surtout dans la gestion en seconde période, alors je félicite justement mess garçons pour cette aventure. Nous nous n'allons pas baisser les bras de sitôt car il y a une médaille à aller chercher et nous allons nous mobiliser simplement à y aller et je pense que la CAN à montrer que le football sur le continent est en net progrès et ce qu'il fut continuer de faire. La fête jusqu'à preuve du contraire est belle au Cameroun alors je souhaite simplement qu' elle se termine sur une très belle note et surtout sur le plan sportif .

Journaliste-Herve Koffi est sorti blessé aujourd'hui, est ce que vous pouvez nous donner des nouvelles par rapport à votre gardien ?

Il est entrain de passer les examens complémentaires juste pour nous assurer de son état puisque en pareille situation, il faut aller au fond des choses et ne pas se limiter à une simple observation et c'est ce que le staff médical est entrain de faire. Alors donc je pense que jusque là il n'y a pas une alerte qui puisse nous dire que le garçon est touché donc déjà nous pouvons être contents. Le football c'est un sport de contact. Vous avez suivi l'action et ça n'a pas été une action délibérée, c'est une action de jeu et nous allons tout simplement espérer que le garçon revienne pour continuer sa carrière.

Journaliste-Au delà de cette rencontre, il y avait également le duel des sélectionneurs locaux entre vous et Aliou Cissé et à la fin nous avons constaté que vous avez échangé des paroles, vous vous êtes dit quoi ?

Je vous avais dit en conférence d'avant match que c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que bien que je sois son aîné, il nous a donné cette envie de vivre cette situation et donc à la fin du match, il est venu me féliciter pour le parcours parce que c'est sur des petits détails que nous avons perdu ce match. Lui et moi, nous nous sommes engagés pour ce combat parce qu' il va falloir que l'on fasse la lumière pour les coachs africains et Aliou Cissé et moi, on n'a échangé autour de ça.

Journaliste-Est ce que vous avez remarqué que l'équipe burkinabé joue mieux sans Bertrand Traoré et Issoufou Dayo ? Pourquoi titulariser ces deux qui sont un peu justes physiquement ?

Ça c'est votre avis et je suis désolé de ne pas vous donner des éléments de réponse.

Journaliste- Vous avez parlé de la qualité du football africain en général, ça veut dire que même après une élimination, vous êtes capables d'apprécier la prestation de votre équipe, vous avez tenu une heure de temps et après plus rien ?

Il faut reconnaître qu'on n'a été juste physiquement. Mais ce sont les aspects liés à la, préparation puisque vous savez que on n'a eu pas mal de problème au cours de la préparation. Beaucoup de cas de Covid-19, cela n'a pas permis qu'on puisse avoir une préparation optimale. Donc c'est normal que surtout avec la jeunesse et surtout les clubs dans lesquels nos garçons jouent alors il faut reconnaître qu'on n'était physiquement un cran au dessous. ça ce sont les leçons qu'il faut retenir.

Journaliste- Vous dites que vous êtes à court physiquement en fin de match, est ce que vous ne regrettez pas d'avoir aligné des joueurs qui étaient pas forcément au mieux de leur forme, trois joueurs dont Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et Bertrand Traoré ?

Nourrir des regrets actuellement, c'est vraiment faire injure à ce parcours, je pense que je suis fier des garçons et c'est des leçons à retenir forcément.