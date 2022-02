Afrique: CAN 2021 - Cheikhou Kouyaté (Sénégal) " nous voulons réellement nous qualifier pour jouer cette finale "

interview

En s'imposant ce mercredi devant le Burkina Faso lors de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, le Sénégal va disputer sa deuxième finale consécutive. Les Lions de la Teranga se sont inclinés devant l'Algérie au terme de l'édition précédente. Cette fois-ci, les poulains d'Aliou sont en quête du graal. Cheikhou Kouyaté a dévoilé à la zone mixte l'idée de tous ses coéquipiers. Des propos recueillis par notre envoyée spéciale au Cameroun, Dounia Mesli

Journaliste - Dites-nous votre sentiment après cette qualification ?

Nous sommes très contents de cette qualification. En réalité nous sommes arrivés pour jouer à fond ce match parce qu'il y'a deux ans, nous avons perdu en finale et nous voulons réellement nous qualifier pour jouer cette finale.

Journaliste - Qu'est ce qui a fait la différence aujourd'hui?

Je pense que l'équipe a été patience parce qu'en face, il y' avait une belle équipe qui joue sans pression, je peux dire qu'elle a bien joué, je pense que c'est un match qu'on pouvait perdre il y'a deux ans et je pense que mentalement notre équipe a pu gérer cette situation.

Africa Top Sport - Vous avez fait pour aller en seconde période avec d'autres mentalités, est ce que la clé du match, ça été la balade offensive, vous vous êtes plus rapproché du but ?

On savait bien que pour que le match sera facile pour nous, il fallait qu'on marque ce but-là. Parce que si on marquait ce but la, tout allait être ouvert et je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est ça la clé du match.

Journaliste - Comment expliqué la joie lorsque Mané a marqué son deuxième but ?

Ça fait plaisir parce que on savait que c'est le but qui nous a ramené en finale. On sait que rien n'a été fait. On a une finale à jouer dimanche et j'espère pour nous qu'il sera la bonne.

Journaliste - Cameroun ou Egypte, sincèrement qu'est-ce que vous préférez ?

Ce sera pareil, on sait que ça soit Cameroun ou que ça soit l'Egypte le match sera difficile. Je ne suis pas diplomatique. Nous on est déjà qualifié, on leur laisse décider de leur sort, sinon c'est pareil avec les deux équipes.